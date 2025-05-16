天氣｜今日炎熱約32度　有一兩陣驟雨　料至下周六均達31度或以上

一股偏南氣流正逐漸影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（5月16日）大致多雲，有一兩陣驟雨，早上最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東南風。天文台展望，未來數日天氣炎熱。星期六（17日）部份時間有陽光。下周初有幾陣驟雨。



圖為截至5月16日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



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未來數日有幾陣驟雨

天文台指出，一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。此外，高空擾動會在下周初至中期為華南帶來驟雨及雷暴。

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月15日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

「小滿」局部地區有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（17日）至下周六（24日）均有驟雨，最高氣溫均在31度或以上，最低均為27度。其中明日部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱料達32度。

周日（18日）至下周六均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。其中周日至下周四（22日）均最高31度，下周二（20日）及為二十四節氣「小滿」的下周三（21日）均局部地區有雷暴。下周五（23日）及下周六炎熱達32度。