天氣｜今日炎熱達32度　稍後局部有驟雨　未來數日亦炎熱有驟雨

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（5月15日）部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。稍後局部地區有驟雨。吹和緩東至東南風。天文台展望，未來兩三日天氣炎熱，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



圖為截至5月15日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



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下周初至中期有驟雨雷暴

天文台指出，預料現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股偏南氣流取代，本周後期至下周初該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。而高空擾動會在下周初至中期為華南帶來驟雨及雷暴。

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月15日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六至下周一最高32度 「小滿」局部地區有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（16日）至下周五（23日）均有驟雨，最高氣溫均在30度或以上。其中明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，料介乎26至31度。周六（17日）至下周一（19日）均日間炎熱，同在27至32度之間。

下周二（20日）至下周四（22日）均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。其中下周三（21日）為二十四節氣中的「小滿」，料最高氣溫30度，其餘兩日均達31度。下周五仍有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，料介乎27至32度。

下周二（20日）至下周四均大致多雲，有幾陣驟雨。其中下周三（21日）為二十四節氣中的「小滿」，與下周四均局部地區有雷暴。