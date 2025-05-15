夏天來了｜明天及周六炎熱高温32度 下周初至中期高空擾動有雷暴
撰文：陶嘉心
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一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測今日(15 日)部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，稍後局部地區有驟雨。吹和緩東至東南風。展望未來兩三日天氣炎熱，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。根據天文台未來九天天氣預報，下周最高氣温均達31 、32 度。
▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼
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下周初至中期有驟雨雷暴
天文台指出，一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。此外，高空擾動會在下周初至中期為華南帶來驟雨及雷暴。
▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼
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▼天文台九天天氣預報▼
周五、周六最高32度 「小滿」局部地區有雷暴
根據天文台九天天氣預報，明日（16日）至下周六(24日）均有驟雨，最高氣溫均在31、32 度。明日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，料介乎26至32度。周六（17日）日間炎熱，局部地區有驟雨，氣温料介乎27至32度。
本周日(18日)至下周六（24日）均大致多雲，有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。最低氣温27度。下周二(20日)及下周三(21日）預料局部地區有雷暴。下周三為二十四節氣中的「小滿」，最高氣溫31度，下周五(23日) 及下周六(24日 )均高達32度，日間炎熱。
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