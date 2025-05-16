天氣預報｜明日32度炎熱有驟雨　天文台料未來9日繼續熱超過31度

【天文台／明天天氣/ 香港天氣／天氣預報】天文台表示，一股偏南氣流正逐漸影響廣東沿岸。同時，驟雨影響廣東西部。預測今日(16日)本港地區短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。日間炎熱。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東南風。



天文台展望未來數日天氣炎熱。明日(17日)部分時間有陽光。下周初有幾陣驟雨。天文台又預測，未來9日均有驟雨，最高氣溫在31度或以上。



天文台預測今日(16日)本港地區短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。日間炎熱。(香港01記者攝)

天文台預報本港未來九天天氣，最高氣温均達31度或以上。(香港01記者攝)

天文台預料本港地區未來數日天氣炎熱。明日(17日)部分時間有陽光。(梁鵬威攝)

料下周初至中期有驟雨及雷暴

一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。此外，高空擾動會在下周初至中期為華南帶來驟雨及雷暴。

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



+ 10

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月16日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台5月16日預報未來九天最高氣温，均達31度或以上。（天文台網頁圖片）

根據天文台九天天氣預報，明日（17日）至下周日（25日）均有驟雨，最高氣溫均在31度或以上，最低均為27度，下周日則微跌至26度。明日部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱料達32度。

周日（18日）至下周六(24 日)均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。其中周日至下周四（22日）大致多雲，均最高31度，下周二（20日）及為二十四節氣「小滿」的下周三（21日）均局部地區有雷暴。下周五（23日）及下周六炎熱達32度。 下周日氣温微跌，預料介乎26至31度。

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼

