天氣｜今日稍後驟雨較多　與明日均有狂風雷暴　端午節風勢頗大

【天氣／天文台／狂風雷暴】 驟雨及雷暴正影響南海北部，天文台預測，本港今日（5月28日）大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。氣溫介乎25至28度。吹和緩東至東南風，初時風勢清勁，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日（29日）初時驟雨仍然較多。星期五（30日）及端午節（31日）驟雨減少，但風勢頗大。下周初短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。



圖為截至5月28日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



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低壓槽形成逐漸移近

天文台指出，一道低壓槽會在今日於華南北部形成並向南移動，今日稍後至明日沿岸地區有驟雨及狂風雷暴。隨後一兩日該低壓槽會移入南海北部，廣東沿岸驟雨減少。同時，一股達強風程度的偏東氣流會影響該區。預料一股西南氣流會在下周初為華南沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣。

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月28日清晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

端午節有驟雨最高29度 下周日起連日炎熱

根據天文台九天天氣預報，明日（29日）至下周四（6月5日）均有驟雨，明日初時驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。其中，明日至周六（31日）端午節均最高29度，端午節大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗。

下周日（6月1日）至下周四均炎熱及有幾陣驟雨，其中下周日最高31度，下周一至周四均介乎28至32度。