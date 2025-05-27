天文台料低壓槽周三南下　預測稍後至周四初時有幾陣狂風雷暴

【明日的天氣／明天天氣／天氣／天文台／雷暴】天文台今日（27日）指出，一道低壓槽會在明日（28日，星期三）於華南北部形成並向南移動，明日稍後至星期四（29日）沿岸地區有驟雨及狂風雷暴。



天文台預測明日稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，惡劣天氣延續至周四初時。其後天氣稍為轉好，預測周六（30日，端午節）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫最高29度。天文台預料一股西南氣流會在下周初為華南沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，市區（天文台尖沙咀總部）氣溫回升至最高32度。



天文台預測星期三、四會有大驟雨及狂風雷暴，外出記得帶備雨具。（資料圖片/李家傑攝）

雲帶稍為轉薄 部份時間有陽光

天文台表示一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，覆蓋該區的雲帶稍為轉薄。部份時間有陽光，吹和緩東風，離岸風勢清勁。展望明日（28）有幾陣驟雨，稍後至星期四初時雨勢較為頻密。隨後一兩日驟雨減少，風勢頗大。

天文台又指，一道低壓槽會在明日於華南北部形成並向南移動，明日（28日）稍後至星期四（29日）沿岸地區有驟雨及狂風雷暴。隨後一兩日該低壓槽會移入南海北部，廣東沿岸驟雨減少。同時，一股達強風程度的偏東氣流會影響該區。預料一股西南氣流會在下週初為華南沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣

(天文台網頁截圖)

未來9日持續有驟雨 天氣炎熱最高達32度

根據天文台九天天氣預報，一道低壓槽會在明日於華南北部形成並向南移動，明日稍後至星期四沿岸地區有驟雨及狂風雷暴。由星期三起，一直到下星期四（6月5日）都是部份時間有陽光，有幾陣驟雨，天氣炎熱，氣溫最高達32度。其中在星期三及星期四，會有幾陣狂風雷暴。