天文台料周三起驟雨　為何端午節前後總下雨？一文看懂龍舟水成因

過去數日，本港天氣變化比較快。



在偏南氣流及高空反氣旋的影響下，廣東沿岸上星期出現了高溫天氣。天文台於上星期三（5月21日）發出了酷熱天氣警告並維持至星期五（5月23日），本港氣溫普遍上升至33度或以上。

天文台於上星期發出了酷熱天氣警告。（周令知攝）

料周三、四迎來「龍舟水」降雨過程 點圖放大看相關天氣圖：

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而一道低壓槽在上週五晚間橫過廣東沿岸並帶來雷雨。受隨後較涼及較乾燥的偏東氣流影響，剛過去的週末本港高溫天氣有所緩解（見上方圖輯圖一），驟雨亦減少。

每逢五至六月，即端午節前後的日子，氣候上北方冷空氣活動會逐步減弱，同時也是南海西南季候風爆發之時。當弱冷空氣及暖濕西南風在華南上空「角力」，兩者的匯聚會觸發對流並為該區帶來廣泛的降雨，這亦是所謂「龍舟水」的由來。

預料華南將在本星期三及星期四（5月28及29日）迎來一次「龍舟水」降雨過程。一道低壓槽會在星期三於華中形成。隨著低壓槽向南移近華南沿岸，該區會轉吹偏南風，大氣低層水汽增多。同時，高空西風槽亦會加深，槽前伴有高空輻散，加強氣流抬升，這連結會以新視窗打開。有助強對流發展，屆時廣東沿岸天氣漸轉不穩定。預料低壓槽會在星期三稍後至星期四橫過華南沿岸，並為華南帶來驟雨及狂風雷暴（圖二）。

雖然大部分電腦模式均預計星期三至星期四華南會出現明顯的降雨過程，但各模式預測西風槽的深淺和低渦的位置有分歧，以致強降雨影響的區域有所不同。有部分模式預計強降雨區較接近珠江口，部分模式則預計強降雨區集中在廣東內陸及東部（圖三）。

氣候上，端午節本港天氣一般較為炎熱，平均最高氣溫約31度2，但預料今年情況稍有不同，隨著上述的低壓槽繼續南移至南海北部，星期五（5月30日）及星期六端午節（5月31日）廣東沿岸會受一股達強風程度的偏東氣流影響，驟雨減少。由於風勢頗大，感覺會較為涼快。至下週初，當廣東沿岸轉受西南氣流影響，天氣才會變得炎熱，亦有幾陣驟雨。

總括來說，預料本港星期三開始有幾陣驟雨，稍後至星期四初時雨勢較為頻密。大家上班上學或進行戶外活動前，請留意天文台發佈的最新天氣消息。踏入「龍舟水」季節，大家不妨亦重溫一下天氣隨筆「大雨應對錦囊」做好準備。

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原文：端午節前的「龍舟水」 作者：林家輝、范文熙、胡灼權