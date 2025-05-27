端午前北上注意｜廣東明起由北至南暴雨　部份市縣6至8級雷暴大風

【中國氣象局／端午節／北上注意／北上旅遊／北上消費／暴雨】中國氣象局今午（27日）發文提醒，新一輪「龍舟水」將至，明日（28日）起將有雨帶由北向南移動，先後影響粵北地區、珠江三角洲及粵東，部份市縣更伴隨6至8級雷暴大風的強對流天氣，主要明日及周四（29日）最大風大雨，準備在端午節前北上人士要注意。



2024年6月10日，赤柱正灘舉行國際龍舟錦標賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

2024年6月15日，一連兩日的香港國際龍舟邀請賽開鑼。（資料圖片／羅國輝攝)

中國氣象局製作的中國天氣網，今午以「28至29日廣東有一次強降雨過程」為題，宣布新一輪「龍舟水」將至，預計本周三至周四（28日至29日），廣東省內將出現大雨，並發展至暴雨及局部大暴雨。

雨帶由北向南影響珠江三角洲 部份市縣有6至8級雷雨及大風

當局估計影響範圍廣泛，屆時主雨帶由北向南移動，先後影響粵北地區、珠江三角洲及粵東，部份市縣更有6至8級雷雨及大風。

5月27日早上8時至28日早上8時，主雨帶已逐漸逼近粵北地區。（網頁圖片）

5月28日早上8時至29日早上8時，廣東省部份地區出現暴雨。（網頁圖片）

本周三至周四珠三角及粵東大雨及局部暴雨

當局又指，本周三至周四（28至29日）的日間時份，粵北和珠三角北部將由大雨發展至暴雨，其中珠三角及粵東將出現大雨及局部暴雨，部份地區更伴隨6至8級雷暴大風的強對流天氣。

5月29日早上8時至30日早上8時，香港降雨量預計為25至50毫米。（網頁圖片）

本周五珠江三角洲西南部有雷暴及陣雨

直至本周五（30日），珠江三角洲西南部和粵西多雲、有雷暴及陣雨，局部地區暴雨，廣東省其餘市縣多雲及有分散陣雨。