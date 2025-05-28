2年新冷氣機飄出酸臭味！舊機沒這問題　師傅教路「一招」搞掂

天氣逐漸轉熱，許多民眾都陸續打開冷氣消暑。近日有網友發文表示，家中冷氣買不到兩年，最近打開都會飄臭酸味，不禁求救「大家的冷氣也會這樣嗎？」貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示，可能是冷氣內部需要清潔，而日前空調專家「河馬家居專業清潔」也曾分享冷氣飄臭酸味的原因，並表示民眾可以先試試關機前按1鍵，不再飄出臭酸異味。



冷氣吹沒多久飄臭酸味怎麼辦？空調專家教1招秒解決！

一名網友在社群平台「Threads」發文表示，家中有一台買不到2年的冷氣，最近打開會飄一股汗酸臭味，反觀另一台舊冷氣就沒有這個問題，令她崩潰求救「現在冷氣是也有多汗體質嗎？大家的冷氣也會這樣嗎？」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示：

．「冷氣一年洗一次，要關機記得確定機體除霉有打開」

．「你把出風口的葉片往下扳（別太大力，順勢下壓就行），然後用手電筒照裏面，看是不是很多灰塵附著」

．「裏面潮濕的問題，現在都是用環保材質就很容易這樣」

．「你的冷氣可能需要洗澡了」



．「蒸發器的問題，當然要洗冷氣也有改善使用習慣」

．「省電省過頭的原因，冷氣很容易跳到低頻來省電造成除濕力不足，然後機身內的水氣多到發霉出現味道」

．「機身乾燥功能設計的問題居多」

．「你是不是都不洗冷氣的？」



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留言中也有空調師傅解答，由於現在許多變頻冷氣都有省電模式，在低頻運轉（省電模式）時，抽濕能力較差，內機裏面的水氣無法完全蒸發，容易滋生霉菌，導致異味產生，最佳預防方法就是定期清洗濾網（最好是每兩周一次），以及每半年進行專業清潔保養，確保冷氣內部乾淨衛生。

「河馬家居專業清潔」也曾解釋，有些冷氣開沒多久飄出酸臭味，是因為開機時中間有一塊鐵片，運作時冷風持續吹的情況，鐵片就會變冰，並產生冷凝水，當冷氣突然關機時，水氣就會悶在冷氣裏面，久了就會導致內部發霉。

「河馬家居專業清潔」指出，現在許多冷氣都有「機體防霉」功能，大家每次關機前可以按下，運作原理就是冷氣會自動開啟10~20分鐘的送風模式，將冷氣內部水氣都排出後再正式關機。

如果家中冷氣沒有這項功能，也可以關機前切換送風模式，開10～20分鐘，讓冷氣內部水分恢復乾燥後再手動關機，就能預防異味問題。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣吹沒多久飄臭酸味怎麼辦？空調師傅關機前做1件事，潮濕霉味徹底消失】