天氣｜今日有幾陣驟雨最高29度　明日「芒種」仍有驟雨及早上稍涼

一股偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸。天文台預測，今日（6月4日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間最高氣溫約29度。吹和緩東至東北風，稍後離岸風勢清勁。明日（5日）為二十四節氣的「芒種」，天文台展望仍有幾陣驟雨，早上稍涼。隨後兩三日部份時間有陽光。下周初日間酷熱。



圖為截至6月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



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廣闊低壓槽下周初帶來不穩定天氣 或有低壓區發展

天文台指出，一股偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸。同時，高空擾動會為南海北部帶來驟雨及幾陣雷暴。隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期廣東地區驟雨減少，天色好轉，周末至下周初該區日間酷熱。

預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海中部及呂宋附近海域一帶帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展，但其發展速度及移動路徑存在變數。

▼5月15日天晴炎熱▼



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▼天文台九天天氣預報▼



為天文台截至6月4日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五至下周二炎熱 下周日及周一達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）大致多雲，有幾陣驟雨，介乎26至29度。周五（6日）至下周二（9日）最高氣溫均在32度或以上，期間均部份時間有陽光。除周六（7日）以外，其餘日子均有驟雨。

其中周日（8日） 及下周一（9日）日間酷熱，最高達33度。下周三（11日）及下周四（12日）均有幾陣驟雨，下周三介乎27至31度，周四最高29度。