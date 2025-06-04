浴室為何要抽濕？事主稱「馬桶有水」抽都多餘　網民用經歷勸告他

許多人會固定幫房間或客廳抽濕，但總是很潮濕的浴室也需要嗎？一名網友發文，稱最近媽媽來家裏，堅持連同浴室一起抽濕，固執地說不然會發霉，事主質疑「浴室本來就有水」，抽濕根本除不完，不是多此一舉嗎？對此，網友們紛紛分享經歷，勸告他浴室一定要抽濕，否則「長霉斑超級難清」。



一名網友在PTT發文，表示近期媽媽來家裏，因為浴室要不要「抽濕」小吵了一架，事主原本只把抽濕機放在臥室，並關上浴室的門，但媽媽堅持要打開房門，連同浴室一起抽濕，並說不然會發霉。

事主表示，連同浴室一起抽濕後，大水箱一下子就裝滿水了，一兩天就要倒水，他也很疑惑，浴室馬桶裏一直都有水，幫浴室抽濕不是「多此一舉」嗎？對此詢問網友們的意見。

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此文一出，不少網友勸告浴室一定要抽濕，否則發霉很難清理：

．「要，浴室長霉斑超級難清」

．「浴室當然抽濕，保持乾爽減少細菌霉菌滋生」

．「浴室當然要抽濕啊」

．「浴室一定要想辦法通風弄乾，不然以後超難清潔」

．「馬桶蓋上一起抽濕，比較舒適，還可以減少很多打掃次數，發霉要清很久」

．「浴室當然要抽濕啊，長霉就超悲劇」



也有網友分享保持浴室通風的小技巧：

．「通風加電扇就解決，兩年跟全新一樣，有窗戶跟乾濕分離真的很重要」

．「洗完澡排風扇會開一陣子，抽濕機接水管排水就好了」

．「風扇應該就夠用了吧，抽濕機感覺牛刀殺雞」

．「要抽濕，家裡的沒窗 每天刮水、抹布、風扇、抽濕機，幾年了還跟新的一樣」

．「有對外窗加一個主動排風扇就好了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】