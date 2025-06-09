打風｜中央氣象台料周三熱帶氣旋生成　電腦預測移動路徑有分歧

【移動路徑／風球／天文台／打風／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】天文台今早（9日）指出，位於南中國海中部的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，在本周中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，即料會「西登」。內地中央氣象台今早在預報中表示，廣闊低壓區將於周三（11日）加強為今年首個熱帶氣旋，然後轉向偏北方向移動，逐漸向廣東中部至海南島南部一帶沿海靠近。熱帶氣旋料將命名為「蝴蝶」（Wutip 蝴蝶，由澳門所提供名稱）。



隨着該低壓系統有較明確發展，各大官方氣象機構調整預測，都偏向和天文台一致預測，即會「西登」。不過預測移動路徑、登陸位置及強度仍有分歧，其中全球預報系統（GFS）會在周五（13日)在本港以西約220公里的陽江登陸，而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統結果對港威脅甚大，同樣料會在陽江登陸，但其後或沿岸「回馬槍」向東北移動，移向珠江口一帶，才於內陸消散。三個人工智能預報系統料移向海南島並登陸。



不過有關預測由電腦依結果直出，未經人手調整。



6月9日清晨在南中國海、菲律賓呂宋島以西海域有一個廣闊低壓區，組織較為鬆散，天文台預測將增強為熱帶氣旋，並命名為「蝴蝶」（Wutip ）。（Tropical Tidbits圖片)

天文台預測受到熱帶氣旋影響，本港將有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。（資料圖片)

天文台預測受到熱帶氣旋影響，本港將有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。（資料圖片)

天文台6月9日上午11時半更新九天天氣預報，料本港本周中後期受熱帶氣旋影響，有狂風驟雨，局部地區有雷暴，海有湧浪。（天文台圖片)

天文台預測「西登」 本周中後期有狂風驟雨及雷暴

天文台科學主任（范文熙 林沁宜 麥佩緹 林家輝 葉繼豪）周日晚在網頁「天氣隨筆」中發表題為《「蝴蝶」效應？》文章，指出一般來說，熱帶氣旋「西登」為本港帶來惡劣天氣的機會會較「東登」情況高。天文台預測本周中後期會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，正是有熱帶氣旋從香港以南海域向西移動時的影響。

天文台在今早的預測留有註腳，指熱帶氣旋的發展及移動存在變數，不過已再無「未能完全排除移向廣東東部的可能性」這方向。

內地中央氣象台今早的預報顯示，由6月9日至18日華南雨量累計會達到100至250毫米。(中央氣象台圖片)

全球預報系統（GFS）料「蝴蝶」周五下午在陽江登陸

由於該熱帶氣旋尚未生成，暫未有官方預測移動路徑圖。全球預報系統（GFS）傳統預報系統今早的預測顯示，料「蝴蝶」將逐步增強，移向海南島以東海域，其外圍強風帶將於周五影響香港，「蝴蝶」將於周五下午在陽江登陸，其後進入內陸並消散。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月9日上午顯示預測結果▼



全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月10日中午12:00位置。(Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月11日中午12:00位置。(Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月12日中午12:00位置。(Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月13日凌晨00:00位置。(Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月13日中午12:00位置。(Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南中國海熱帶氣旋6月14日凌晨00:00位置。(Windy.com網頁圖片）

歐洲中期天氣預報中心料「蝴蝶」回馬槍襲珠江口一帶

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測與全球預報系統（GFS）相若，料周六（14日）在陽江附近登陸，但其後會沿岸向東北移動，「回馬槍」逼近珠江口一帶，本港及提出「蝴蝶」之名的澳門，風力在周六會增強。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月9日上午顯示預測結果▼



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統預測預測南中國海熱帶氣旋6月14日凌晨02:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統預測預測南中國海熱帶氣旋6月14日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統預測預測南中國海熱帶氣旋6月14日下午17:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統預測預測南中國海熱帶氣旋6月15日凌晨02:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

3人工智能預報系統料移向海南島並登陸

天文台「地球天氣」網頁也有展示人工智能預報系統「歐中AIFS」、「盤古」及「伏羲」的預測結果，三個都頗為一致，料會以一個較弱的熱帶氣旋，移向海南島並登陸，對珠江口一帶威脅減輕。

▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月9日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」6月9日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」6月8日上午顯示預測結果▼

