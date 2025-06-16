明日天氣｜天文台料有驟雨雷暴 雨勢有時頗大 隨後數日驟雨減少
撰文：董素琛
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【天文台/香港天文台/天氣/天氣預報/天氣報告/香港天氣】天文台表示，與活躍西南氣流相關的強雷雨正影響廣東西部及內陸地區。預測本港地區今日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光。稍後驟雨較多及有雷暴。吹和緩至清勁西南風。天文台展望，明日(17 日)有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，隨後數日驟雨減少，部分時間有陽光日。
天文台指，活躍的西南氣流會在明日繼續為華南沿岸帶來大驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東地區天色好轉及炎熱，但同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。
天文台九天天氣預報顯示，明日（17日）多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹南至西南風3至4級。氣温料介乎27至30度。周三（18日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣温稍上升至介乎 27至31度。
根據預報，周四起（19日）至下周三(25日) 天氣炎熱，氣溫上升至32度或以上。周四至周六(21日) 夏至日，料介乎28至32度，均部分時間有陽光及炎熱，料仍有驟雨。
周日（22日）及下周一(23日) 日間酷熱。均大致天晴，最高氣溫達33度。
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