天文台料星期一二驟雨及雷暴　本周中後期天色好轉　周六夏至32度

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／風球打風／HKO／移動路徑／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】蝴蝶正橫過廣東北部，其外圍雨帶為廣東沿岸帶來狂風驟雨。天文台預料蝴蝶會繼續向東北方向移動，進入江西並進一步減弱。而受其南側的西南氣流影響，本港下午仍吹強風，高地間中達烈風程度，但風力會逐步緩和。



蝴蝶會在今日進一步移入內陸地區及逐漸消散。展望蝴蝶離去後，預料西南氣流會漸轉活躍，星期一及星期二華南沿岸間中有大驟雨。隨着高空反氣旋逐漸增強，本週中後期廣東地區天色好轉，天氣炎熱，但仍有幾陣驟雨。星期六（21日）為夏至，當日部分時間有陽光及炎熱，最高氣溫達32度。



蝴蝶正橫過廣東北部，其外圍雨帶為廣東沿岸帶來狂風驟雨。（資料圖片／廖雁雄攝）

天文台指，熱帶氣旋蝴蝶會在今明兩日進一步移入內陸地區及逐漸消散。本港今日吹清勁至強風程度南至西南風，初時高地間中達烈風程度，稍後風勢逐步緩和。大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。

受活躍的西南氣流影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。隨着高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東地區天色好轉，天氣炎熱，但仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報顯示，未來一兩日有驟雨及狂風雷暴，本周中後期廣東地區天色好轉，天氣炎熱，但仍有幾陣驟雨。（天文台網頁截圖）

明日初時離岸及高地吹強風8級 有狂風驟雨

天文台九天天氣預報顯示，明日（16日）本港大致多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢漸轉頻密。吹西南風4級，初時離岸達5級。氣温介乎26至29度。周二（17日）多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

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高空反氣旋下周中後期增強 天氣炎熱

周三（18日）至下周日（22日），天氣轉趨炎熱，最高氣温達31度或以上，而驟雨則預料維持至周五（20日）。周三初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。周四（19日）起至周六（21日）均部份時間有陽光及驟雨，氣温介乎28至32度。周六為夏至，當日部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫達32度。

下周一本港大致天晴，日間酷熱，氣温介乎28至33度。下周二預計會有局部地區有驟雨，最高氣溫約32度，天氣炎熱。

蝴蝶正橫過廣東北部，其外圍雨帶為廣東沿岸帶來狂風驟雨。（資料圖片／梁鵬威攝）

蝴蝶正橫過廣東北部，其外圍雨帶為廣東沿岸帶來狂風驟雨。（資料圖片／梁鵬威攝）

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