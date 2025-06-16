夏至｜天文台預測周六最高32度　周日酷熱33度　上水、天水圍最熱

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】周六是二十四節氣的夏至，本港將迎來炎熱周末。根據天文台九天天氣預報顯示，由周四（19日）開始氣溫逐步上升，接連多日預料氣溫有30度或以上，其中周六氣溫最高達32度，至周日（22日）進一步升至33度。至於明日有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，隨後數日驟雨減少，部份時間有陽光。



天文台九天天氣預報顯示，周四（19日）氣溫開始稍為升高，介乎28至32度，至周六（21日）夏至當日，最高氣溫仍維持在32度。

天文台九天天氣預報顯示，周四（19日）氣溫開始稍為升高，介乎28至32度，至周六（21日）夏至當日，最高氣溫仍維持在32度。

天文台九天天氣預報顯示，周四（19日）氣溫開始稍為升高，介乎28至32度，至周六（21日）夏至當日，最高氣溫仍維持在32度。

活躍的西南氣流會在明日繼續為華南沿岸帶來大驟雨及雷暴。隨着高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東地區天色好轉及炎熱，但同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報顯示，周四（19日）氣溫開始稍為升高，介乎28至32度，至周六（21日）夏至當日，最高氣溫仍維持在32度。周日（22日），氣溫進一步升高，最高氣溫達33度，當日大致天晴，日間酷熱。

天文台網站亦顯示，本月17至25日期間，多區天氣炎熱，最低氣溫介乎在27至28度，而最高氣溫則介乎在30至33度，例如周四（19日）下午1時，預料多區錄得31至32度，其中上水、天水圍及赤鱲角，預計氣溫更高達33度。

天文台預測，夏至當日6月21日，下午2時，多區氣溫達31度，赤鱲角更高達32度。