周末及七一天氣｜天文台預測有驟雨雷暴　下午有陽光　高溫炎熱

【明日的天氣／周末天氣／七一天氣／天文台／回歸紀念日】天文台今日（6月27日）指出，一道廣闊低壓槽會在未來數日於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，同時受高空擾動影響，該區有驟雨及雷暴，預測周六（6月28日，明日)及周日（6月29日，星期日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，周日炎熱。



下周二（7日1日)是回歸紀念日，天文台預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱，最高32度。隨着高空擾動遠離，下周中期華南天色稍為好轉，天氣酷熱。



天文台預測7日1日回歸紀念日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。（資料圖片）

天文台預測7日1日回歸紀念日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。（資料圖片）

天文台預測7日1日回歸紀念日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。（資料圖片）

天文台6月27日上午11時半更新九天天氣預報。(天文台圖片）

天文台預測未來九日市區最高氣溫回升至30度以上。周六氣溫介乎27至 31度，吹南至東南風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，初時驟雨較多，下午短暫時間有陽光。周日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱，氣溫最高32度。

天文台預測下周一（6月30日）天氣較差，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。到下周二七一回歸紀念日，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱，氣溫最高32度。

天文台預測隨着高空擾動遠離，下周中期華南天色稍為好轉，天氣酷熱。（資料圖片）

天文台預測隨着高空擾動遠離，下周中期華南天色稍為好轉，天氣酷熱。（資料圖片）

天文台預測下周三（7月2日）起再度升溫，部分時間有陽光，日間酷熱，最高33度，稍後局部地區有驟雨。由下周四（7月3日）起短暫時間有陽光，天氣炎熱，最高32度。