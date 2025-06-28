雷雨區深夜「突襲」　天文台發出黃色暴雨警告信號一小時

【明日的天氣／周末天氣／七一天氣／天文台／回歸紀念日】天文台今日（6月28日，星期六）凌晨0時30分發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港局部地區雨勢頗大，其後再指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，並於0時55分發出黃色暴雨警告信號，一小時後取消。



天文台預測今日氣溫介乎27至 31度，吹南至東南風3級，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。早上雨勢頗大，下午短暫時間有陽光。



6月28日凌晨00:48的雷達圖顯示，雷雨區覆蓋本港大部份地區。（天文台圖片)

【01:55】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【00:55】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【00:55】6月27日深夜11:20發出之雷暴警告雷暴警告，有效時間延長至凌晨03:30，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【00:45】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【00:30】天文台：珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港局部地區雨勢頗大。

6月28日截至凌晨00:30的過去一小時雨量，主要集中在新界東。（天文台圖片)

天文台6月28日凌晨00:35更新九天天氣預報。（天文台圖片)

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，同時受高空擾動影響，該區有驟雨及雷暴。隨着高空擾動遠離，下周中期華南天色稍為好轉，天氣酷熱。

天文台預測周六氣溫介乎27至 31度，吹南至東南風3級，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。早上雨勢頗大，下午短暫時間有陽光。周日（6月29日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱，氣溫最高32度。

天文台預測下周一（6月30日）天氣較差，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。到下周二（7月1日）七一回歸紀念日，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱，氣溫最高32度。