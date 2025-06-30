天氣｜今日初時驟雨較多　與明日均有雷暴　最高約31度

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／七一天氣／回歸紀念日／HKO】一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。天文台預測，今日（6月30日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多。日間最高氣溫約31度。吹和緩東至東南風。



明日（7月1日）為七一回歸紀念日，天文台展望，料間中有驟雨及雷暴。本週中後期驟雨減少，天色稍為好轉。



圖為截至清晨5時30分，天文台顯示過去一小時各區雨量。（天文台圖片）

圖為截至6月30日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月26日 風雨來襲▼



高空擾動影響 未來一兩日驟雨較多有雷暴

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在本週於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，持續為該區帶來不穩定天氣。而受高空擾動影響，未來一兩日廣東沿岸驟雨較多及有雷暴。隨著高空擾動遠離及高空反氣旋逐漸增強，本週後期華南天色稍為好轉。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至6月30日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月15日 天晴炎熱▼



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至下周二均有驟雨 周三起炎熱 小暑達32度

根據天文台九天天氣預報，明日（7月1日）至下周二（8日）均有驟雨。其中明日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，料介乎27至31度。周三（7月2日）起持續炎熱，當日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫達32度。周四（3日）局部地區有驟雨，日間酷熱達33度。周五（4日）至下周日（6日）均短暫時間有陽光，炎熱及有驟雨，均介乎28至32度。

下周一（7日）為二十四節氣的小暑，與下周二均大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫在27至32度之間。