天氣｜今日有驟雨最高32度 初時局部有雷暴 明日酷熱達33度
撰文：蕭通
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【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】廣闊低壓槽及高空擾動正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台指出，今早（7月2日）本港多處地區錄得約5毫米雨量，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎27至32度；吹和緩東至東南風。天文台展望，明日（3日）部份時間有陽光及酷熱。隨後一兩日有幾陣驟雨。
▼7月1日 多區出現彩虹▼
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呂宋以東海域低壓區 發展和路徑存變數
天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日覆蓋中國東南部，並為華南帶來酷熱的天氣。預料一道廣闊低壓槽會在未來數日於南海中至北部徘徊，廣東沿岸有幾陣驟雨。此外，現時位於呂宋以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，其隨後發展和路徑存在變數。
▼天文台九天天氣預報▼
▼6月10日 天文台錄得35.6度高溫▼
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至下周四均有驟雨 小暑有雷暴最高31度
根據天文台九天天氣預報，明日（3日）至下周四（10日）均有驟雨。其中明日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨；日間酷熱，料介乎28至33度。 周五（4日）至下周日（6日）最高氣溫均達32度，均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
下周一（7日）為二十四節氣的小暑，與下周二均有幾陣驟雨及雷暴，最高31度。下周三（9日）及周四（10日）仍有幾陣驟雨，最高氣溫回升至32度。
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