又打風？天文台：菲律賓以東海域低壓區發展存變數 未來9日有雨
撰文：董素琛
出版：更新：
【明日的天氣／天文台／HKO／七一回歸】今日是七一回歸紀念日，天文台預料本港地區下午及今晚天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，初時部分地區雨勢較大，吹和緩東至東南風，氣溫介乎26至31度。
天文台預計高空反氣旋會在未來一兩日覆蓋中國東南部，並為華南帶來酷熱的天氣。預料一道廣闊低壓槽會在未來數日於南海中至北部徘徊，廣東沿岸有幾陣驟雨。此外，現時位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，其隨後發展和路徑存在變數。
下午及晚上部分地區雨勢較大
天文台表示廣闊低壓槽及高空擾動正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港今早多處地區錄得超過10毫米雨量。預測本港下午及今晚大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。初時部分地區雨勢較大，吹和緩東至東南風。
菲律賓以東海域地壓區發展和路徑有變數
天文台展望未來兩三日短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。根據九天天氣預報，高空反氣旋會在未來一兩日覆蓋中國東南部，並為華南帶來酷熱的天氣。預料一道廣闊低壓槽會在未來數日於南海中至北部徘徊，廣東沿岸有幾陣驟雨。
此外，現時位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，其隨後發展和路徑存在變數。
預測未來九日有驟雨
根據天文台在早上11時30分更新的九天天氣預報，明日（2日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫介乎27至32度；周四（3日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28至33度；周五（4日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫為32度。今個周末仍會有幾陣驟雨，兩天的氣溫均介乎27至32度。
「小暑」最高氣溫31度 其後兩日再升至最高32度
下周一（7日）為二十四節氣中的「小暑」，當日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最高氣溫為31度。下周三（9日），氣溫稍為升高至最高達32度。
+4
天文台：黃色暴雨警告凌晨1時10分取消 九龍東雨量曾逾50毫米七一天氣｜天文台料有驟雨及幾陣狂風雷暴 初時部分地區雨勢較大出門帶傘｜天文台：明起連續9日有驟雨 七一有雷暴 小暑達32度雷雨區深夜「突襲」 天文台發出黃色暴雨警告信號一小時周末及七一天氣｜天文台預測有驟雨雷暴 下午有陽光 高溫炎熱