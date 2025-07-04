酷熱天氣｜今大致天晴達34度　局部有驟雨　稍後研需否掛一號風球

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】酷熱天氣警告生效。天文台預測，本港今日（7月4日）大致天晴，但局部地區有驟雨。早上最低氣溫約28度，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風，海有湧浪。天文台展望，隨後一兩日部份時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有狂風雷暴。下周初至中期驟雨逐漸增多。



天文台指出，位於南海東北部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台會視乎該低壓區的發展情況及對本港的影響，評估是否需要在今日稍後至明日（5日）發出熱帶氣旋警告信號。



圖為截至7月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月1日 多區出現彩虹▼



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南海低壓區料發展為熱帶氣旋 隨後路徑存變數

天文台於凌晨1時45分發出特別天氣提示，稱現時位於南海東北部的低壓區會在今、明逐漸發展為熱帶氣旋。按照現時預測，該低壓區會在該區徘徊，以及有所增強，但隨後的路徑存在變數，預料較大機會轉往偏北方向，大致移向台灣至廣東東部沿岸一帶。未來一兩日會有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

天文台另預料，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月4日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼6月26日 熱帶低氣壓為港帶來狂風暴雨▼



至下周六均有驟雨 小暑有雷暴最高32度

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）至下周六（12日）均有驟雨，至下周四（10日）均有雷暴。其中明日（5日）及下周日（6日）大致多雲及有驟雨，日間部份時間有陽光及酷熱，最高達33度。稍後局部地區有狂風雷暴，及海有湧浪。

下周一（7日）為二十四節氣的「小暑」，至下周六均大致多雲。其中，下周一、周二（8日）有幾陣驟雨及雷暴，周一最高32度、下周二料31度。下周三（9日）及周四仍大致多雲，間中有驟雨及雷暴，料介乎27至30度。下周五（11日） 及周六則有幾陣驟雨，最高31度。