美國德州洪災｜DOGE裁國家氣象局人手種下致命禍根？｜新聞背後

美國國家氣象局 （National Weather Service，NWS）在上周五德州中部發生災難性洪災之前及時發布了預報和預警，惟這次洪災至今已導致至少78人死亡，包括28名兒童。如今，有人質疑特朗普政府新設的政府效率部（DOGE）此前大量裁減NWS的人手，使得該部門人手配置嚴重不足，才是今次災難的主要原因之一。



7月4日，災難性的洪水侵襲德州中部，瓜達盧佩河（Guadalupe River）在90分鐘內暴漲了超過8米，造成了大面積破壞，並迫使當地居民大規模撤離。當地有官員批評今次的預報預警，稱其與實際發生的洪水程度相去甚遠。德州應急管理部負責人Nim Kidd表示：「大家都收到了國家氣象局的預報，對吧？你們都收到了，你們都在媒體上，你們也都收到了那個預報。但它並沒有預測到我們看到的降雨量。」

7月4日，災難性的洪水侵襲德州中部，瓜達盧佩河（Guadalupe River）在90分鐘內暴漲了超過8米，造成了大面積破壞，並迫使當地居民大規模撤離。(Reuters)

NWS人手受到嚴重影響？

在特朗普今年上台之後，NWS裁減了約560名員工。隨着美國進入颶風季節，預計風暴活動將加劇，人員配備水平，尤其是領導層和高級預報人員的配備水平，一直受到密切關注。該部門員工組織立法主任Tom Fahy向美媒指出，雖然危機期間地方預報辦公室人員配備充足，惟領導職位的空缺「顯然令人擔憂」。

截至今年夏天，該機構正在努力填補 155 個空缺的預報崗位，其中包括 76 個氣象學家職位，部份職位位於德州等風暴易發地區。NWS 部署了臨時任務和人員調動，以彌補關鍵的營運缺口，同時尋找合適人選填補關鍵的永久性職位。

最近的裁員還影響了美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration ，NOAA） 各部門的員工，包括NWS和國家颶風中心（National Hurricane Center，NHC）。加州民主黨眾議員霍夫曼（Jared Huffman）曾表示，這些裁員將削弱天氣預報能力，危及公共安全。

德州中部同一地區反覆出現雷暴，由於它緩慢移動並帶來暴雨，故引發致命的山洪暴發。圖為7月5日瓜達盧佩河（Guadalupe River）的情況。(Reuters)

是次洪災還有其他原因？

撇除上述的人手問題，這次洪災的原因之中，雷暴和墨西哥灣的濕氣也是導致德州丘陵地區（Texas Hill Country）災難性天氣和洪水的因素之一。

上周五，德州中部同一地區反覆出現雷暴，由於它緩慢移動並帶來暴雨，故引發致命的山洪暴發。一些地區短短數個小時的降雨量就相當於一個月的降雨量。

奧斯汀—聖安東尼奧國家氣象局（Austin-San Antonio National Weather Service）氣象學家Emily Heller表示：「正是由於一個地區持續的過量降雨，才使得這些地區如此危險」。

此外，當克爾縣（Kerr County）的災難性天氣發生時，墨西哥灣源源不斷的水分流入，並吸收了上週早些時候席捲墨西哥尤卡坦半島的熱帶風暴的殘留水分。這就像一塊完全浸透的海綿被擰乾了一樣。科羅拉多州立大學大氣科學教授Russ Schumacher表示：「幾個小時內降雨量達到25亳米，土壤無法吸收這些水分，水分會迅速流失，河水也會迅速上漲。」