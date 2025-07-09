丹娜絲「回馬槍」　天文台料周五港以北約100公里掠過　或發黑球

【天文台／明日的天氣／hko／熱帶氣旋／打風／移動路徑】熱帶氣旋丹娜絲將「回馬槍」由福建內陸移向廣東，天文台今日（9日）中午發出特別天氣提示，指丹娜絲的殘餘可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在星期四及星期五（10及11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴，考慮發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，代表本港吹強風，風力達到3號風球級別。



天文台預測移動路徑圖顯示，丹娜絲中心周五早上將在香港以北約100公里的廣州增城至東莞之間掠過。酷熱天氣警告現時生效，天文台料今日稍後驟雨逐漸增多及有雷暴，吹和緩西南風；明日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。雨勢有時頗大。內地中央氣象台預測今日下午2時的24小時內，福建東部和南部等地局地特大暴雨，介乎250至300毫米。



熱帶氣旋丹娜絲7月9日中午減弱為熱帶低氣壓，早上11時集結在香港之東北約680公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

▼6月26日 熱帶低氣壓為港帶來狂風暴雨▼



丹娜絲熱帶低氣壓級別逼近廣州 中心周五清晨增城至東莞之間掠過

天文台近中午表示，熱帶風暴丹娜絲已減弱為熱帶低氣壓。在正午12時，丹娜絲集結在福州之西北約80公里、即香港之東北約680公里，預料向西南偏西移動，時速約18公里，橫過福建一帶，並進一步減弱。

天文台在特別天氣提示中指出，按照目前預測，丹娜絲會在今明兩日（7月9及10日）往西南偏西方向移動，進入廣東並逐漸減弱，隨後其殘餘可能在廣州附近掠過，而南側的活躍西南季候風會在明日及星期五（7月11日）普遍影響珠江口一帶，預料本港會有暴雨及狂風雷暴。

預測移動路徑圖顯示，丹娜絲將維持熱帶低氣壓級別向西南移動，逐漸逼近廣州，其中心在周五清晨5時掠過廣州增城至東莞之間，約距離天文台以北100公里，其時減弱為低壓區，中心附近最高持續風速每小時40公里。

中央氣象台預測丹娜絲周四早上廣州以北掠過 後以「殘留渦旋」向西南移動

內地中央氣象台的預測料丹娜絲移動較快，周四早上在廣州以北掠過，後繼續以「殘留渦旋」形式續移向廣東與廣西交界。預測也提及受丹娜絲低壓環流和西南季風的共同影響，華南、江南等地部分地區將有強降雨，需注意防範。

中央氣象台預測今日下午2時起的24小時，東海北部、台灣海峽、巴士海峽、台灣東南部海面、南海大部以及浙江東南部沿海、福建沿海、廣東東部沿海將有6至7級大風，陣風8至9級；同期福建大部、江西南部、廣東東部、湖南東南部、台灣島等地部分地區有大到暴雨，其中福建東部和南部、廣東東部等地部分地區有大暴雨，福建東部和南部等地局地特大暴雨，介乎250至300毫米。

俗稱「黑球」的強烈季候風信號（右）生效時，代表本港普遍吹強風，風力等同3號風球（左）。(資料圖片)

「黑球」代表風力與3號風球相若

天文台在特別天氣提示中表示，會視乎本地風力變化，考慮發出稱「黑球」的強烈季候風信號，代表本港境內任何一處接近海平面的地方，平均風速現已或將會超過每小時40公里，與3號風球的強風（6至7級）相若，在夏季季候風主要是西南風；在十分空曠的地方，季候風的風速可能超過每小時70公里。

天文台7月9日上午11時半更新九天天氣預報，預測10及11日有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。（天文台圖片）

明日的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台九天天氣預報顯示，預測明日（10日）吹南至西南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎27至31度；周五（11日)天氣仍然甚差，多雲，有驟雨及狂風雷暴。雨勢有時頗大，氣溫下降至26至29度；天文台預測周六（12日）雨勢減弱，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有狂風雷暴。

天文台7月7日指出。雖然電腦模式仍有分歧，但多數預測本周後期珠江口一帶有大驟雨。（天文台圖片)

下周三DSE放榜日：有一兩陣驟雨 日間酷熱氣溫最高33度

隨着丹娜絲殘餘遠離及高空反氣旋增強，下周初驟雨逐漸減少，天色好轉及酷熱。下周日及一（13及14日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高33度；到下周二（15日）大致天晴，日間酷熱，市區氣溫再升至34度；下周三（16日）為DSE中學文憑試放榜，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，氣溫最高33度。

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