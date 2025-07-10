丹娜絲回馬槍｜廣東多地發暴雨橙色預警　深圳料兩小時雨量50毫米

熱帶氣旋丹娜絲「回馬槍」襲廣東，強雷雨帶及相關的強陣風周三（9日）晚上近10時南下。廣東多市紛紛提高暴雨預警級別，其中深圳市氣象台預計，兩小時內深圳大部份地區將出現50毫米左右的降雨。



圖為2025年7月9日，受颱風「丹娜絲」影響，福建省福州市迎來大雨。 (Photo by Wang Dongming/China News Service/VCG via Getty Images)

深圳全市暴雨黃色預警 籲提防內澇山洪等災害

於周三晚上10時02分，深圳羅湖區、南山區、福田區、寶安區、光明區、龍華區、龍崗區、珠江口和深圳灣，均發布暴雨橙色預警信號，並將暴雨黃色預警信號擴展至全市。

相關部門提醒，深圳全市進入暴雨防禦狀態，請遠離低窪易澇等危險區域，上述區域山洪風險較大，注意防禦暴雨可能引發的局部內澇、山洪、滑坡、泥石流等災害。

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佛山禪城區一小時雨量40毫米

佛山市氣象台也於晚上10時01分，發布禪城區暴雨橙色預警信號，稱在此前一個小時，禪城區已出現超40毫米的降雨，預計未來一小時強降雨持續。

晚上10時許，廣東中山市北部亦出現強降雨，預計未來3小時強降雨持續，中山市氣象於10時33分將全市暴雨預警信號升級為橙色，籲各方做好各項防禦工作。另外，汕頭氣象台則於11時40分發布暴雨黃色預警信號，籲各方注意防禦。