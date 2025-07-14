酷熱天氣｜今日有幾陣驟雨　稍後局部有雷暴　日間達33度

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】酷熱天氣警告繼續生效。天文台今晨（7月14日）指出，一股西南氣流正為華南沿岸帶來驟雨，同時高空反氣旋覆蓋南海北部。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。日間部份時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度，稍後局部地區有雷暴；吹和緩西南風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光及酷熱，仍有一兩陣驟雨。



圖為截至7月14日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月11日上午 無狂風雷暴兼出太陽▼



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▼7月10日下午 狂風暴雨續至下午初段▼



本周後期極端酷熱 有廣闊低壓區逐漸發展

天文台指出，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東帶來酷熱的天氣，同時受西南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。而本周後期廣東風勢微弱，內陸地區天氣極端酷熱。預料一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展並在本周後期靠近呂宋一帶，但其後路徑存在變數。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月14日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼



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至下周二均有驟雨 「大暑」有狂風雷暴最高29度

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）至下周二（22日）均有驟雨，部份或短暫時間有陽光。明日至下周六（19日）均日間酷熱，最高達33度或以上，其中周四（17日）及周五（18日）更達34度。

周五及周六（19日）料局部地區有驟雨及雷暴，下周日（20日）至為二十四節氣的「大暑」的下周二，均有幾陣驟雨及狂風雷暴。其中下周日料最高31度、下周一（21日）為30度，下周二料當日回落至29度。