酷熱天氣｜今日有幾陣驟雨 稍後局部有雷暴 日間達33度
撰文：蕭通
出版：更新：
【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】酷熱天氣警告繼續生效。天文台今晨（7月14日）指出，一股西南氣流正為華南沿岸帶來驟雨，同時高空反氣旋覆蓋南海北部。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。日間部份時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度，稍後局部地區有雷暴；吹和緩西南風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光及酷熱，仍有一兩陣驟雨。
▼7月11日上午 無狂風雷暴兼出太陽▼
+11
▼7月10日下午 狂風暴雨續至下午初段▼
本周後期極端酷熱 有廣闊低壓區逐漸發展
天文台指出，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東帶來酷熱的天氣，同時受西南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。而本周後期廣東風勢微弱，內陸地區天氣極端酷熱。預料一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展並在本周後期靠近呂宋一帶，但其後路徑存在變數。
▼天文台九天天氣預報▼
▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼
+16
至下周二均有驟雨 「大暑」有狂風雷暴最高29度
根據天文台九天天氣預報，明日（15日）至下周二（22日）均有驟雨，部份或短暫時間有陽光。明日至下周六（19日）均日間酷熱，最高達33度或以上，其中周四（17日）及周五（18日）更達34度。
周五及周六（19日）料局部地區有驟雨及雷暴，下周日（20日）至為二十四節氣的「大暑」的下周二，均有幾陣驟雨及狂風雷暴。其中下周日料最高31度、下周一（21日）為30度，下周二料當日回落至29度。
連環颱風？天文台：低壓區漸發展+風暴路徑 歐美模式有驚人預測天文台：酷熱天氣警告生效 多區氣溫超過32度 上水錄34.4度英國再遭熱浪侵襲 蘇格蘭等地錄得今年最高溫天文台料菲律賓東低壓區逐漸發展 九天天氣預報暗藏會否打風預測暴雨｜長沙灣寶馬剷行人路方便阿叔搬貨 途人走出馬路 網民鬧爆