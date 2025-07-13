英國再遭熱浪侵襲　蘇格蘭等地錄得今年最高溫

英國7月12日遭受入夏以來第三波熱浪侵襲，蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭分別錄得今年最高溫，當局呼籲民眾消暑時必須注意安全。



天空新聞（Sky News）報道，威爾斯卡迪夫的Bute Park錄得攝氏33.1度高溫；蘇格蘭Aviemore及北愛倫敦德里郡Magilligan的溫度則分別升至32.2及30度。英格蘭各地的氣溫則介乎20多至30多度左右，但仍未打破7月初在肯特郡（Kent）的35.8度紀錄。

英國再遭受熱浪侵襲，圖為2025年7月12日，英格蘭東南部肯特郡地鎮福克斯通（Folkstone）的海灘迫滿避暑民眾。（Getty Images）

英國政府因為新一波熱浪，向英格蘭中部、東及南部地區發出酷熱天氣健康警報，警告死於熱浪的情況可能增加，特別是65歲或以上，以及有健康問題的人士都是高危。消防部門呼籲民眾提防山火，嬉水避暑時亦慎防遇溺。

當地氣象部門預計，當地在13日仍會非常溫暖，英格蘭中及南部最高氣溫預計達31度左右，全國大部分地區的氣溫則維持在20多度，不過在15日回落至24度以下。