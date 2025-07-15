酷熱天氣｜今日初時有幾陣驟雨　局部地區有雷暴　日間達33度

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】酷熱天氣警告繼續生效。天文台預測，本港今日（7月15日）大致多雲，初時有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度；吹和緩西南風。天文台展望，隨後兩三日高溫天氣持續，部份時間有陽光。周末至下周初天氣漸轉不穩定。



圖為截至7月15日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月11日上午 無狂風雷暴兼出太陽▼



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▼7月10日下午 狂風暴雨續至下午初段▼



本周後期極端酷熱 周末起有狂風雷暴

天文台指出，受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東地區持續酷熱，而西南氣流會為該區帶來幾陣驟雨。預料一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，在本周後期靠近呂宋一帶，並有較大機會移入南海北部，但其路徑及強度存在變數。

受其外圍下沉氣流影響，本周後期廣東天氣極端酷熱。周末至下周初南海北部有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月15日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼6月10日 天文台總部錄得35.6度▼



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周五料達35度 「大暑」狂風雷暴最高30度

根據天文台九天天氣預報，除周四（17日）以外，明日（16日）至下周三（23日）均有驟雨。其中明日至周六（19日）均日間酷熱，最高達33度或以上。周四料達34度，周五（18日）更高達35度。

明日料初時局部地區有驟雨；周四則初時部份時間多雲，日間漸轉天晴及酷熱。周五料日間極端酷熱，並於當日起至下周三有雷暴。其中周六至的下周二（22日）除有驟雨，更料有幾陣狂風雷暴，料下周日（20日）及下周一（21日）雨勢有時較大。而下周二亦為二十四節氣的「大暑」，料當日最高30度。

下周三則大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，料介乎27至31度。