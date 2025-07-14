打風｜傳統電腦及AI預測模均料西登　天文台預測風力達3號風球

【hko／打風／天文台／熱帶氣旋／颱風／移動路徑】天文台今日（14日）指出，一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，在本周後期靠近呂宋一帶，並較可能移入南海北部，但其路徑及強度存在變數。目前不論傳統電腦模式或AI人工智能模式都一致預測該熱帶氣旋會西登，移向廣東西部至海南島一帶，即會「西登」，並會在下周日至一（20日至21日）在本港以南近距離掠過。



天文台在九天天氣預報中，也作出超前預測，由本周六（19日）稍後至下周二（22日）本港風力增強，周日及周一普遍風力達6級，離岸及高地間中7級，而6及7級為強風 、即3號風球風力。



▼傳統電腦預測模式▼



天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。全球預報系統（GFS）傳統預報系統7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月20日14:00情況。( Windy.com網頁圖片）

天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月20日14:00情況。( 天文台地球天氣網頁圖片）

▼AI人工智能預測模式▼



天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統「歐中AIFS」7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月20日14:00情況。( 天文台地球天氣網頁圖片）

天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。人工智能預報系統「伏羲」7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月20日14:00情況。( 天文台地球天氣網頁圖片）

天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。人工智能預報系統「盤古」7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月20日14:00情況。( 天文台地球天氣網頁圖片）

天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。人工智能預報系統「風鳥」7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月120日14:00情況。( 天文台地球天氣網頁圖片）

明日的天氣：局部地區有雷暴 日間酷熱

天文台指受高空反氣旋影響，未來兩三日廣東地區持續酷熱，預測明日 (15日）吹西南風3至4級，部分時間有陽光，早上有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間酷熱，氣溫介乎28至33度。至於周三（16日）DSE中學文憑試放榜日，天文台預測部分時間有陽光，初時局部地區有驟雨，日間酷熱。

▼6月26日 熱帶低氣壓為港帶來狂風暴雨▼



天文台：熱帶氣旋較可能移入南海北部 路徑及強度存在變數

天文台今日表示，預料一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，在本周後期靠近呂宋一帶，並較可能移入南海北部，但其路徑及強度存在變數。受其外圍下沉氣流影響，本周後期廣東天氣極端酷熱，預測周四（17日）市區氣溫升至34度、周五（18日）更達35度；周末至下周初南海北部有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

隨着熱帶氣旋逼近，天文台預測周六（19日）會由微風2級，漸轉北至東北風4至5級，稍後離岸間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。

到下周日（20日）本港風力增強，吹東北風4至5級，漸轉6級，離岸及高地間中7級；多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。到下周一（22日）逐轉吹東至東南風5至6級，離岸及高地間中7級；多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大；天文台料到下周二（22日）初時離岸及高地風力間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。

天文台7月14日下午4時半更新九天天氣預報，料受到熱帶氣旋響，本周將由極端酷熱，快速變狂風大雨。（天文台圖片）

19日至23日珠江口一帶雨量恐達400毫米

內地中央氣象台預計未來10天，西北太平洋將有一至兩個熱帶氣旋生成，並於周六（19日）起給華南、江南、雲貴等地帶來明顯風雨天氣。降水預報圖顯示，19日至23日珠江口一帶雨量會達到250至400毫米。

內地中央氣象台的中期天氣預報顯示，14日至23日廣東沿岸雨量會達到250至400毫米。（中央氣象台圖片）

傳統電腦預測模式與AI模式一致指向「西登」

全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預測模式上周六(12日）與各主要AI人工智能預測模式結果十相逕庭。前者料熱帶氣旋移向台灣方面；四個AI模式結果均顯示會進入南中國海，並向西移向廣東面部至海南島「西登」。

今日最新的預測結果顯示，所有結果均指向「西登」，熱帶氣旋在下周日至一最接近香港；差別在於其強度、有多接近香港。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統7月14日晚上顯示預測結果▼



GFS料本港以南約250公里掠過 歐中更預測在深圳東面至本港登陸

傳統預報系統之一的全球預報系統（GFS），已經將熱帶氣旋的預測移動圖路徑改為「西登」，料會在菲律賓以東逐漸發展，橫過台灣與菲律賓之間的呂宋海峽，進入南海北部，逐漸逼近珠江口一帶，中心或者本港以南約250公里掠過，再移向廣東西部雷州半島至海南島一帶登陸。

另一傳統預報系統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預測熱帶氣旋會橫過呂宋海峽，進入南海北部，逐漸移向珠江口以東，或在深圳東面至本港登陸。

有關結果由電臘直接輸出，未經人手調整。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統7月14日下午顯示預測結



AI人工智能近期在熱帶氣旋預報準繩度領先兩大傳統預報系統，如一早預測熱帶氣旋丹娜絲會在本港東南約400公里直角轉彎吹襲台灣海峽。

ECMWF人工智能預報系統「歐中AIFS」早在上周六已與其傳統預報系統結果唱反調，料會進入南海北部。「歐中AIFS」最新預測熱帶旋逼近珠江口，在本港以南約250至300公里掠過，移向雷州半島與海南島一帶。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統「歐中AIFS」7月14日下午顯示預測結果▼



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▼人工智能預報系統「伏羲」7月14日下午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」7月14日下午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「風鳥」7月14日下午顯示預測結果▼

