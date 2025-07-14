打風｜天文台預測低壓區將增強為熱帶氣旋　較大機會移入南海北部

【hko／打風／天文台／熱帶氣旋／颱風／移動路徑】天文台今早（14日）指出，預料一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，在本周後期靠近呂宋一帶，並有較大機會移入南海北部，但其路徑及強度存在變數。受其外圍下沉氣流影響，本周後期廣東天氣極端酷熱，預測周五市區最高35度；周末至下周初南海北部有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。



天文台預測周六（19日）天氣開始轉差，下周日（20日)會受到影響，吹東北風4至5級，漸轉6級，離岸及高地間中7級，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪；到下周一（21日）吹東至東南風5至6級，離岸及高地間中7級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。6級及7級為3號風球風力。



內地中央氣象台預計未來10天，西北太平洋將有一至兩個熱帶氣旋生成，並於19日起給華南、江南、雲貴等地帶來明顯風雨天氣。



▼6月26日 熱帶低氣壓為港帶來狂風暴雨▼



▼7月11日上午 無狂風雷暴兼出太陽▼



+ 11

天文台7月14日上午11時半更新九天天氣預報，料受熱帶氣旋外圍下沉氣流影響，本周四五極端酷熱，周末起天氣轉差。（天文台圖片）

天文台料周五極端酷熱市區最高35度

天文台預測周四（17日)初時部分時間多雲，日間漸轉天晴及酷熱，市區最高34度；周五（18日）部分時間有陽光，日間極端酷熱，市區氣溫介乎28至35度，稍後局部地區有驟雨及雷暴。

周六風雲變色 稍後離岸風力間中達3號風球風力

到周六（19日）天氣開始明顯受到熱帶氣旋影響，由吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，即3號風球風力；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高33度；稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。

天文台預測下周日及周一本港風力達3號風球風力

天文台預測下周日（20日）本港更會受到明顯影響，吹東北風4至5級，漸轉6級，離岸及高地間中7級，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪；到下周一（21日）吹東至東南風5至6級，離岸及高地間中7級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。6級及7級為3號風球風力。

到下周二（22日）天氣仍差，風力稍減，吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。天文台預測下周三（23日）天氣才好轉，日間短暫時間有陽光。

熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

周末起風向變化 料熱帶氣旋將會「西登」

在北半球，氣流以反時針方向流向熱帶氣旋中心。當有熱帶氣旋由東面逼近時，先會受其下沉氣流影響，本港變得酷熱無風；天文台以「沙灘球」解說熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。

當有熱帶氣旋集結在本港之東南海域上空時，本港吹北至東北風；隨着其續向西移動，橫過香港以南時，風向逐漸轉為東至東北風，其後再轉東至東南風。這即是有熱帶氣旋「西登」風向變化，相對「東登」對本港有較大威脅。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統7月12日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統7月12日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統「歐中AIFS」7月12日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」7月12日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」7月12日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「風鳥」7月12日上午顯示預測結果▼

