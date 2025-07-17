打風｜今日極端酷熱達35度　未來一兩日續高溫　局部有驟雨雷暴

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】酷熱天氣警告繼續生效，高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸。天文台預測，本港今日（7月17日）大致天晴，早上最低氣溫約29度，日間極端酷熱，局部地區有驟雨，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西南風。



天文台指出，受熱帶氣旋的外圍下沉氣流影響，廣東未來一兩日持續酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。天文台預測，未來一兩日高溫天氣持續，局部地區有驟雨及雷暴，而星期六（19日）稍後驟雨增多。星期日（20日）及星期一（21日） 風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。



圖為截至7月17日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月16日 下午多處高達35度▼



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熱帶氣旋料進入南海及增強 周末至下周初有狂風驟雨

天文台指出，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在今、明兩日大致移向呂宋北部，隨後進入南海北部並逐漸增強，有較大機會移向廣東西部沿岸一帶，但其路徑及強度仍存在變數。受高空反氣旋影響，今日廣東天氣極端酷熱。

圖為截至7月17日凌晨2時00分，天文台對菲律賓以東的熱帶氣旋預測路徑。（天文台網頁圖片）

天文台預料，該熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受一道廣闊低壓槽影響，華南沿岸在下周中期仍有幾陣驟雨。

在上午5時，位於菲律賓以東的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約750公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月17日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼6月10日 天文台總部錄得35.6度▼



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明日至下周五均有驟雨雷暴 「大暑」狂風雷暴最高30度

根據天文台九天天氣預報，明日（18日）至下周五（25日）均有驟雨及雷暴，其中明日及周六（19日）均日間酷熱，最高達34度。明日大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有雷暴。周六稍後驟雨較多，及有幾陣狂風雷暴。

下周日起，至為二十四節氣「大暑」的下周二（22日）均最高30度。其中，下周日及下周一（21日）間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大；下周二則間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大。

下周三（23日）至下周五均有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。下周三最高31度，隨後兩日回升至32度。