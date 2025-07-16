打風｜低壓區形成　日韓台發出移動路徑圖　料周日至一直奔珠江口

【hko／天文台／打風／颱風／風球／移動路徑／熱帶氣旋】天文台今早（16日）更新熱帶氣旋預報，預料發展中的熱帶氣旋本周後期將進入南海北部並逐漸增強，靠近華南沿岸，但其路徑及強度仍存在變數。



日本、韓國及台灣官方氣象機構今早公布一個低壓區（熱帶氣旋雛型）已在菲律賓以東海域形成，並發布預測移動路徑圖，料將向西北移動並逐漸增強，橫過台灣與菲律寶呂宋島之間的呂宋海峽，可能在不登陸呂宋情況下，在周六（19日）上午進入本港東南約800公里的警戒範圍，其後「直奔」香港所在珠江口一帶，在下周日深夜至周一（20日至21日）登陸珠江口，其時強度料為強烈熱帶風暴。



位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區會發展為熱帶氣旋，7月16日上午該區有強勁對流。(Tropical Tidbits圖片)

天文台：熱帶氣旋靠近華南沿岸 路徑及強度仍存在變數

天文台今早更新熱帶氣旋預報，指位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區會發展為熱帶氣旋，預料會在本周後期移向呂宋一帶，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近華南沿岸，但其路徑及強度仍存在變數。

日本氣象廳、台灣中央氣象署及韓國氣象廳今早公布菲律賓以東海有一個熱帶低氣壓生成。台灣中央氣象署早上8時指出，其中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速每秒15米，瞬間最大陣風每秒23米。

位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區會7月16日早上增強為熱帶低氣壓，日本氣象廳中午前發預測移動路徑圖，料7月20日至21日「直奔」珠江口一帶可能性大。(日本氣象廳圖片，圖中時間為UTC世界協調時間，香港地區為UTC+8）

周日晚逐漸接近珠江口 路徑圖顯示周一登陸

三個官方氣象機構發表的移動路徑圖顯示，該熱帶氣旋將逐漸增強，向西北移動橫過呂宋海峽，可能擦過其北端或直接進入南中國海北部，周六早上進入香港東南800公里警戒範圍，其時料達強烈熱帶風暴級，中心附近持續風力達時速約100公里。

移動路徑圖顯示，該熱帶氣旋將繼續向西北移動，維持強烈熱帶風暴級，在周日晚逐漸接近珠江口，很可能在周一凌晨至清晨，在珠江口一帶登陸，其時仍為強烈熱帶風暴級。

位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區會7月16日早上增強為熱帶低氣壓，台灣中央氣象署中午前發預測移動路徑圖，料7月20日至21日「直奔」珠江口一帶可能性大。(台灣中央氣象署圖片）

位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區會7月16日早上增強為熱帶低氣壓，韓國氣象廳中午前發預測移動路徑圖，料7月20日至21日「直奔」珠江口一帶可能性大。(韓國氣象廳圖片，圖中時間為UTC世界協調時間，香港地區為UTC+8）

天文台7月16日上午11時半更新九天天氣預報，料7月20日離岸及高地風力達8級，即8號風球風力。（天文台圖片）

天文台料周末至下周初廣東沿岸及南海北部狂風驟雨及雷暴

天文台料受到熱受其外圍下沉氣流影響，廣東天氣極端酷熱。周五（18日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎至34度。

天文台料熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。市民要留意周六（19日）天氣變化大，風力將由吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，離岸間中6級；天色由日間部分時間有陽光及酷熱，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。

周日離岸及高地風力達8號風球 下周一初段仍吹7級強風

天文台在今早11時半新的九天天氣預報，今趟首次預測會吹8級烈風，令需發出8號風球的可能性提高。天文台預測周日（21日）吹東至東北風5至6級，離岸及高地達8級；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。

到下周一(21日)轉吹東至東南風5級，初時間中6級，離岸及高地達7級；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。這場風暴料要到下周二（22日)才結束，天文台料吹南至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大。

6及7級為強風，即3號風球風力，而8級為烈風，即8號風球風力。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統7月15日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統7月15日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統「歐中AIFS」7月15日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」7月15日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」7月15日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「風鳥」7月15日上午顯示預測結果▼

