打風｜天文台發預測西登移動路徑圖　周日颱風級港南100公里掠過

天文台指一個熱帶低氣壓今晚（16日）9時在菲律賓以東形成，預測該熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向呂宋北部，隨後進入南海北部並逐漸增強，有較大機會移向廣東西部沿岸一帶，但其路徑及強度仍存在變數。



天文台發出的移動路徑圖顯示，料該熱帶氣旋將逐步增強，周五（18日）晚上以強烈熱帶氣風暴級進入香港東南800公里範圍，然後向西北移動，逼近珠江口，在下周日（20日）晚上以颱風級別在本港南面約100公里掠過，下周一（21日）在廣東西部陽江一帶登陸，與內地中央氣象台及澳門地球物氣象局「較強較西」的預測相若。



天文台7月16日晚上發出熱氣旋預測移動路徑圖。(天文台圖片)

天文台：較大可能性移向廣東西部沿岸一帶

天文台今晚指出，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向呂宋北部，隨後進入南海北部並逐漸增強，有較大可能性移向廣東西部沿岸一帶，但其路徑及強度仍存在變數。天文台預料該熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

在晚上11時，該熱帶低氣壓中心附近最高持續風速每小時45公里，集結在馬尼拉以東約930公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向呂宋北部一帶並逐漸增強。當其增強為熱帶氣暴，料命名韋帕（Wipha，泰國提供名稱，為女士名）。

料周五晚移至本港東南800公里警戒範圍 天文台需發出一號風球

天文台今晚也發出預測移動路徑圖，預測該熱帶低氣壓明晚 (17日)增強至熱帶氣暴，中心附近最高持續風速升至每小時65公里，到周五晚 (18日)大致移至本港東南800公里警戒範圍，並增強至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至每小時105公里，料屆時天文台要發出一號風球。

7月16日的衞星雲圖顯示，在菲律賓以東海域（圖右下方）有強對流，有熱帶氣旋正在成。（天文台圖片）

天文台預測熱帶氣旋的位置和強度。(天文台圖片)

料下周一晚上於廣東西部陽江一帶登陸

預測移動路徑圖顯示，該熱帶氣旋其後繼續向西北移動，「直奔」珠江口並再增強，周六（19日)晚逼本港東南400公里，中心附近最高持續風速增至每小時110公里。其後仍維持向西北移動，在下周日（20日)晚上升級至颱風，中心附近最高持續風速增至每小時110公里，料在本港以南約100公里掠過，再移向廣東西部，或在下周一（21日)晚上於陽江一帶登陸。

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目前各主要官方氣象機構的預測，均料會逼近廣東沿岸。現有兩派，日韓台料「較弱較近」，「直奔」珠江口，下周一在本港以南約100公里掠過，後於珠海至江門登陸，料達強烈熱帶風暴級；內地及澳門則屬「較強較西」，料升級強颱風，在較南掠過香港，以廣東西面陽江一帶登陸。

位於菲律賓以東海域7月16日早上有熱帶低氣壓生成。日本氣象廳下午更新預測移動路徑圖，料「直奔」珠江口一帶，7月21日下午在本港以南約100公里內掠過，為強烈熱帶風暴級。(日本氣象廳圖片，圖中時間為UTC世界協調時間，香港地區為UTC+8）

位於菲律賓以東海域7月16日早上有熱帶低氣壓生成。台灣中央氣象署下午更新預測移動路徑圖，料「直奔」珠江口一帶，7月21日上午在本港以南近距離掠過，下午在澳門以西珠海至江門登陸，為強烈熱帶風暴級。(台灣中央氣象署圖片）

位於菲律賓以東海域7月16日早上有熱帶低氣壓生成。韓國氣象廳下午更新預測移動路徑圖，料「直奔」珠江口一帶，7月21日下午在本港以南約100公里內掠過，為強烈熱帶風暴級。(韓國氣象廳圖片，圖中時間為UTC世界協調時間，香港地區為UTC+8）

位於菲律賓以東海域7月16日早上有熱帶低氣壓生成。內地中央氣象台下午發出預測移動路徑圖，料7月20日至21日最接近珠江口一帶，會採取較西路徑移動並增強至強颱風級，7月21日下午在廣東西部陽江至茂名登陸。(中央氣象台圖片）

位於菲律賓以東海域7月16日早上有熱帶低氣壓生成。澳門地球物理氣象局下午發出預測移動路徑圖，料7月20日至21日最接近珠江口一帶，會採取較西路徑移動並增強至強颱風級，7月21日下午在廣東西部陽江至茂名登陸。(澳門地球物理氣象局圖片）

西登將致東南風把海水推向岸邊 下周初天文大潮增水浸威脅

熱帶氣旋於香港東邊或西邊登陸，對本港天氣的影響可以有很大的分別，例如熱帶氣旋於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低。但如果熱帶氣旋於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。

若適逢月相是新月，天文大潮有可能加劇風暴潮造成的水浸威脅。澳門地球物理氣象局今日指出，下周初（農曆六月尾）正值天文潮高位，低窪地區有可能出現風暴潮水浸。

▼2024年11月19日晚上 沙田城門河及鯉魚門受天文大潮影響▼



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天文台料周末至下周初廣東沿岸及南海北部狂風驟雨及雷暴

天文台表示，受高空反氣旋影響，明日廣東天氣極端酷熱，市區最高升至35度。該熱帶氣旋的外圍下沉氣流會在隨後一兩日持續為廣東帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區，周五（18日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎28至34度。

天文台料熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。市民要留意周六（19日）天氣變化大，風力將由吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，離岸間中6級；天色由日間部分時間有陽光及酷熱，最高34度，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。

天文台7月16日晚上8時50分更新九天天氣預報，料7月20日及21日離岸及高地風力達8級，即8號風球風力。（天文台圖片）

周日離岸及高地風力達8號風球 海有大浪及湧浪

天文台在下午4時45分更新九天天氣預報，預測周日（21日）吹東至東北風5至6級，離岸及高地達8級；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大。今趟首次預測會吹8級烈風，令需發出8號風球的可能性提高。

下周一初段仍吹8級烈風 料要到周二風暴才緩和

到下周一(21日)轉吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地達8級，較今早的預測最高7級稍提高；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪。這場風暴料要到下周二（22日)才結束，天文台料吹南至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大。

6及7級為強風，即3號風球風力，而8級為烈風，即8號風球風力。