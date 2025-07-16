打風｜內地澳門料達強颱風級　天文台預測現「雙8」兩日吹烈風

【hko／天文台／打風／颱風／風球／移動路徑／熱帶氣旋】天文台今日（16日）預料一個熱帶氣旋會在本周後期進入南海北部並逐漸增強，靠近華南沿岸，但其路徑及強度仍存在變數；周末至下周初料為廣東沿岸及南海北部有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪，天文台下午更新九天天氣預報出現「雙8」預測，料下周日及一（20日及21日）港內風力為5至6級，但離岸及高地達8級，即8號風球的烈風。



目前各主要官方氣象機構的預測，均料會逼近廣東沿岸。現有兩派，日韓台料「較弱較近」，「直奔」珠江口，下周一在本港以南約100公里掠過，後於珠海至江門登陸，料達強烈熱帶風暴級；內地及澳門則屬「較強較西」，料升級強颱風，在較南掠過香港，以廣東西面茂名一帶登陸。



7月16日的衞星雲圖顯示，在菲律賓以東海域（圖右下方）有強對流，有熱帶氣旋正在成。（天文台圖片）

高空反氣旋7月16日正覆蓋廣東沿岸。本港下午多處地區氣溫上升至35度左右，外出市民用不同方法「降溫」。（梁鵬威攝）

高空反氣旋7月16日正覆蓋廣東沿岸。本港下午多處地區氣溫上升至35度左右，外出市民用不同方法「降溫」。（梁鵬威攝）

高空反氣旋7月16日正覆蓋廣東沿岸。本港下午多處地區氣溫上升至35度左右，外出市民用不同方法「降溫」。（梁鵬威攝）

高空反氣旋7月16日正覆蓋廣東沿岸。本港下午多處地區氣溫上升至35度左右，外出市民用不同方法「降溫」。（梁鵬威攝）

天文台：熱帶氣旋靠近華南沿岸 路徑及強度仍存在變數

天文台下午表示，位於菲律賓以東的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台預料會在本周後期移向呂宋一帶，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近華南沿岸，但其路徑及強度仍存在變數；受其外圍下沉氣流影響，廣東天氣極端酷熱。該熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

多個官方氣象機構已升級熱帶氣暴 料將命名韋帕

內地、澳門、台灣、日本及韓國官方氣象機構在今早至下午，已將於該低壓區升級為熱帶低壓氣，並發出預測移動路徑圖。當其增強為熱帶氣暴，料命名韋帕（Wipha，泰國提供名稱，為女士名）。根據中央氣象台資料，在下午5時其集結在菲律賓馬尼拉東面1,020公里，其中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速每秒12米（時速43公里），以時速15至20公里向西偏北方向移動。

位於菲律賓以東海域7月16日早上有熱帶低氣壓生成。日本氣象廳下午更新預測移動路徑圖，料「直奔」珠江口一帶，7月21日下午在本港以南約100公里內掠過，為強烈熱帶風暴級。(日本氣象廳圖片，圖中時間為UTC世界協調時間，香港地區為UTC+8）

位於菲律賓以東海域7月16日早上有熱帶低氣壓生成。台灣中央氣象署下午更新預測移動路徑圖，料「直奔」珠江口一帶，7月21日上午在本港以南近距離掠過，下午在澳門以西珠海至江門登陸，為強烈熱帶風暴級。(台灣中央氣象署圖片）

位於菲律賓以東海域7月16日早上有熱帶低氣壓生成。韓國氣象廳下午更新預測移動路徑圖，料「直奔」珠江口一帶，7月21日下午在本港以南約100公里內掠過，為強烈熱帶風暴級。(韓國氣象廳圖片，圖中時間為UTC世界協調時間，香港地區為UTC+8）

周日晚逐漸接近珠江口 路徑圖顯示周一登陸

根據各氣象機構的預測，該熱帶氣旋將逐漸逼近廣東沿岸，料在珠江口以南近距離掠過。日本氣象廳、韓國氣象廳和台灣中央氣象署料「較近較弱」，預測該熱帶氣旋在下周一（21日）上午在香港以南約100至150公里掠過，下午於珠海至江門登陸，料為強烈熱帶風暴級。

內地中央氣象台及澳門地球物理氣象局的預測相若，但料「較西較強」，在進入香港800公里警戒線後再逐漸增強，周六為強烈熱帶風暴，到下周日下午增強至颱風，下周一下午登陸前再增強為強颱風。相比日韓台，內地及澳門預測會在香港東南200公里掠過，於廣東西部的茂名一帶登陸。

位於菲律賓以東海域7月16日早上有熱帶低氣壓生成。內地中央氣象台下午發出預測移動路徑圖，料7月20日至21日最接近珠江口一帶，會採取較西路徑移動並增強至強颱風級，7月21日下午在廣東西部茂名登陸。(中央氣象台圖片）

位於菲律賓以東海域7月16日早上有熱帶低氣壓生成。澳門地球物理氣象局下午發出預測移動路徑圖，料7月20日至21日最接近珠江口一帶，會採取較西路徑移動並增強至強颱風級，7月21日下午在廣東西部茂名登陸。(澳門地球物理氣象局圖片）

天文台預測明日極端酷熱 最高35度

高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸，本港今日多區極端酷熱，上水及附近大隴最高36.5度，大埔最高36.1，比打鼓嶺的35.9稍高，西貢及元朗公園均升至35.7。天文台在尖沙咀總部錄得34度。天文台預測明日（17日）吹西南風2至3級，大致天晴，日間極端酷熱，最高35度，局部地區有驟雨。

7月16日各區錄得的最高氣溫。(天文台圖片)

高空反氣旋7月16日正覆蓋廣東沿岸。本港下午多處地區氣溫上升至35度左右，外出市民用不同方法「降溫」。（梁鵬威攝）

高空反氣旋7月16日正覆蓋廣東沿岸。本港下午多處地區氣溫上升至35度左右，外出市民用不同方法「降溫」。（梁鵬威攝）

高空反氣旋7月16日正覆蓋廣東沿岸。本港下午多處地區氣溫上升至35度左右，外出市民用不同方法「降溫」。（梁鵬威攝）

天文台料周末至下周初廣東沿岸及南海北部狂風驟雨及雷暴

天文台料受到熱帶氣旋外圍下沉氣流影響，周五（18日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎至34度。

天文台料熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。市民要留意周六（19日）天氣變化大，風力將由吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，離岸間中6級；天色由日間部分時間有陽光及酷熱，最高34度，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。

天文台7月16日下午4時45分更新九天天氣預報，料7月20日及21日離岸及高地風力達8級，即8號風球風力。（天文台圖片）

周日離岸及高地風力達8號風球 海有大浪及湧浪

天文台在下午4時45分更新九天天氣預報，預測周日（21日）吹東至東北風5至6級，離岸及高地達8級；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大。今趟首次預測會吹8級烈風，令需發出8號風球的可能性提高。

下周一初段仍吹8級烈風 料要到周二風暴才緩和

到下周一(21日)轉吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地達8級，較今早的預測最高7級稍提高；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪。這場風暴料要到下周二（22日)才結束，天文台料吹南至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大。

6及7級為強風，即3號風球風力，而8級為烈風，即8號風球風力。