打風｜天文台料熱帶氣旋靠近華南沿岸　周日離岸及高地吹8級烈風

【hko／天文台／打風／颱風／風球／移動路徑／熱帶氣旋】天文台今早（16日）更新熱帶氣旋預報，指位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區會發展為熱帶氣旋，預料會在本周後期移向呂宋一帶，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近華南沿岸，但其路徑及強度仍存在變數。



天文台預測熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風驟雨及雷暴，料周六( 19日）稍後對本港影響增強，將轉吹北至東北風，驟雨較多及有幾陣狂風雷暴；九天天氣預報今次首出現吹烈風預測，料周日（20日）吹東至東北風5至6級，離岸及高地達8級，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大。惡劣天氣延續至下周一（21日）初段，料初時離岸及高地達7級。



6及7級為強風，即3號風球風力，而8級為烈風，即8號風球風力。



天文台7月16日上午11時半更新九天天氣預報，料7月20日離岸及高地風力達8級，即8號風球風力。（天文台圖片）

今午發極端酷熱提示 明日的天氣：天晴酷熱35度 局部地區有驟雨

天文台中午12時半發出特別天氣提示，預測今日下午極端酷熱，市區最高氣溫約35度，但局部地區有驟雨，吹和緩西南風。受高空反氣旋影響，明日（17日）廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區，料測明日仍極端酷熱，市區氣溫介乎28至35度，吹西南風2至3級，大致天晴，日間極端酷熱，局部地區有驟雨。

7月16日截至中午12時50分，新界多區升至攝氏35度。(天文台圖片)

天文台料受到熱受其外圍下沉氣流影響，廣東天氣極端酷熱。周五（18日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎至34度。

天文台自動分區天氣預報顯示，7月17日普遍各區升至35至37度。(天文台圖片)

注意周六天氣變化 日間有陽光及酷熱 稍後狂風雷暴

天文台料位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區會發展為熱帶氣旋，雖然目前仍未見蹤影，但天文台連日來已作出確定的預測，預料會在本周後期移向菲律賓呂宋一帶，隨後進入南海北部並逐漸增強，今日再指將「靠近華南沿岸，但其路徑及強度仍存在變數」，並指熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

市民要留意周六（19日）天氣變化大，風力將由吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，離岸間中6級；天色由日間部分時間有陽光及酷熱，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。

▼6月26日 熱帶低氣壓為港帶來狂風暴雨▼



▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統7月15日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統7月15日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統「歐中AIFS」7月15日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」7月15日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」7月15日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「風鳥」7月15日上午顯示預測結果▼

