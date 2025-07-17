大暑前打風｜AI料熱帶氣旋較強及接近廣東　比傳統電腦模式更準？

7月16日的衛星圖像顯示高空反氣旋覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區天色大致良好，本港天氣持續酷熱。



而一個廣闊低壓區當時正位於菲律賓以東發展，該低壓區已在晚上增強為熱帶低氣壓。現時該區垂直風切變較弱，海面溫度亦超過30度，加上高空反氣旋南側的偏東風跟西南季候風在該區匯聚，為該熱帶氣旋的發展提供有利條件。

天文台預測，本港今日（7月17日）大致天晴。日間極端酷熱，局部地區有驟雨，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。（陳永武攝）

天文台：人工智能預報表現已達到甚至略優於傳統電腦模式水平（點圖放大看看相關天氣圖）：

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現時大部分電腦模式預測該熱帶氣旋會在本週後期靠近呂宋一帶，強度會視乎呂宋對其的影響。隨後該熱帶氣旋會受高空反氣旋南側的引導氣流牽引，移入南海北部，並逐漸增強。按照現時預測，在下週初，該熱帶氣旋有較大機會移向廣東西部沿岸一帶，該區風力會逐漸增強，但模式對於該熱帶氣旋的移動速度、路徑及強度預測仍存在分歧。

近兩三年人工智能電腦模式迅速發展，根據天文台的初步統計分析，人工智能電腦模式對大尺度天氣形勢的預報表現已經達到甚至略優於傳統電腦模式的水平，而對熱帶氣旋的路徑預報誤差普遍較傳統電腦模式小，尤其在預報期較長（約4至5日後）的預測。

上述誤差足以對該熱帶氣旋最終如何影響香港構成不確定性。無論如何，受熱帶氣旋的外圍下沉氣流影響，預料接近週末廣東地區天氣仍然會持續酷熱，而高溫亦有機會觸發局部地區的雷雨。隨著熱帶氣旋進一步靠近，本港週末至下週初天氣會變得不穩定，有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。預報員會密切監察及評估該熱帶氣旋的發展，適時向市民發放最新天氣資訊。市民請留意天文台發佈的最新天氣消息。

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原文：大暑前打風 作者：黃逸雋、林家輝、楊逸朗、郭于庭