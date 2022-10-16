網友終搵出電費居高不下元兇　隱形耗電巨獸竟唔係冷氣雪櫃熱水爐

電費是每個家庭的基本支出，錯誤的用電習慣很可能導致荷包失血。有台灣民眾指出，自家以往的電費都在1000度以上，明明就只有2個人住，也重新拉電線，然而電費依然「居高不下懷疑人生」，揪出家中的吃電怪獸後，發文提醒大家：「您各位是否也有神枱該檢查檢查？」



一名女網友在臉書社團「爆怨公社」指出，家中只有2人同住，可是電費都在1000度以上，即便後來已經搬家居住坪數從40坪縮減到17.5坪，並且在新家特地重拉電線，然而電費依舊高得嚇人。

原PO分析，家中不過就是電燈、冰箱、洗碗機和神枱在用電而已，且有試著關掉運作中的冰箱和洗碗機，卻看到電表「依然飛速旋轉」。

神枱4顆燈泡竟然食咁多電 點擊睇相關圖片同更多慳電貼士：

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原PO曾找來水電師傅到家裡檢查，卻沒查出問題，於是只好發揮柯南精神，終於抓到「吃電怪獸」是神枱燈泡。原PO解釋，因為冰箱是93年出廠的舊款，「本來我預計它就是月繳800（台幣，下同）左右」，沒想到神枱的4顆燈泡在連續2個月每天24小時開著的情況下，一共用掉132.48度，花費222元，因此奉勸眾人「有神枱該檢查檢查」。

貼文一出，不少網友被點醒表示「神枱這麼花錢，可怕」，有內行人建議「這種多燈神枱當然比較吃電，想省電就看燈泡能否更換LED燈泡」，即便原PO現在用的是日光燈和鹵素燈泡，「相對應的規格都應該有LED可替換，只要確認規格，網購都買得到」。

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台電電力粉絲團日前整理出「吃電怪獸圖鑑」，帶民眾「一起看看誰會神不知鬼不覺地在耗電」。台電表示，家中常見的吃電怪獸可分2類：

第一類：穩定進攻型，包括電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器，長時間保溫會一直吃掉你的電。其對戰方式就是可加裝定時器，避免長時間保溫，以及選擇能源效率1級的產品購買。

第二類：低調隱藏型，包括電視機上盒、音響、噴墨印表機，待機電力常讓人無法察覺，是惦惦吃三碗公的吃電小怪獸。其對戰方式就是改用有獨立開關插座，不使用時切掉獨立開關。

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