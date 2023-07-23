夏季電費｜達人教慳電又涼爽妙法　咁樣做連瞓覺都唔使開冷氣機

近期溫度屢創新高，儘管到了半夜，氣溫仍是悶熱難耐，讓許多人必須將冷氣機打開才好入眠。



不過有名網友就好奇：「現在是否還有人睡覺可以不開冷氣機？」

文章曝光掀起熱議，不少人就表示自己睡覺時從不需要開冷氣，另外也有達人分享省錢又能降溫的妙招。

內行人不約而同建議買一物（點圖放大閱讀）：

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該網友在臉書社團「匿名公社2」好奇發問：「請問現在還有人不開冷氣機睡覺的嗎？」另外原po似乎是擔心整晚開冷氣機會太耗電，因此也想詢問有沒有比較省錢的入睡方式。

文章曝光引發熱議，不少網友們紛紛表示，「我至少25年沒開冷氣睡覺，睡前洗冷水澡，開個12吋的電扇，但我住山上，比平地涼一些些而已，我是超想開冷氣的，但沒裝」、「我家大概6~7年沒吹冷氣了」。

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「我娘家房間在地下室，沒有裝冷氣，但真的比較不熱」、「我家裡坐北朝南，晚上開窗風會灌進來，半夜還要起來拉被子蓋」、「我家鄉下平常電扇就夠了，如果下雨根本不用開」。

另外，也有達人分享省錢妙招，「墊草蓆開電風扇就很涼了，或者換冰絲系列的寢具，設定一個小時的冷氣，開電扇一覺到天亮」、「我都裸睡」、「我睡覺都不開，用涼感保潔墊搭配電風扇」。

「有，你買竹蓆，必須是竹青的，就是竹表皮做的，躺著很涼，冷氣定時1小時，直吹風扇足夠了」、「睡磁磚地板就很涼，加電風扇」。

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