炎炎夏日高溫難耐，一踏出戶外即汗流浹背，不少人因悶熱而不慎中暑，恨不得長時間待在冷氣房內不要出門，卻又擔心電費太貴。



為節省電費支出，有人習慣出門前拔掉插頭，日本專家提醒，此舉可能導致部分家電損壞，導致還要花錢換新家電，反而得不償失。

出門拔電器插頭慳電費？專家揭「可能花更多錢」 教正確省錢方法（01製圖）

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根據日媒《FINANCIAL FIELD》報導，「日本經濟產業省資源能源廳」統計結果顯示，最耗電的家電從高到低排序為；熱水爐、電視、冷氣及家用電話。

專家表示，想有效的省電，可以從這些家電下手，若長時間不開電視，可以關閉主電源並拔除插頭；因冬季停用冷氣，夏季重新開啟前，應提前插電4至8小時，以保護內部零件。

報導中提到，有人認為拔掉插頭可以省電，但有些家電卻不宜頻繁拔掉插頭，還可能導致損壞。

專家舉例，就像Wi-Fi設備，頻繁拔掉插頭將影響網路穩定性；電腦的話，也可以選擇啟用睡眠模式，減少耗電。

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