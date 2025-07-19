韋帕風球｜會否發出9或10號風球？　天文台：視乎3項因素

【韋柏／打風／HKO／天文台／颱風／1號風球／3號風球／8號風球／9號風球／10風球】熱帶氣旋韋柏料將近距離掠過香港以南海域，天文台將於周日（20日 )凌晨0時20分改發8號風球；天文台表示會視乎3個條件——韋帕與香港的距離、韋帕會否進一步增強為颱風、以及本地風力變化，評估明早是否改發9號、甚至10號風球。



翻查資料，二戰後至今共有32個熱帶氣旋需要發出9號風球。根據天文台的定義及過往資料，可推斷若韋帕的預測移動路徑，相當接近本港100公里範圍，同時已增強為颱風，加上風速有可能達到颶風級別，天文台才會發出9號風球（九號烈風或暴風風力增強信號）或10號風球（十號颶風信號）。



熱帶氣旋韋帕7月19日晚上持續增強，構建風眼，環流相當廣闊。（Tropical Tidbits圖片）

天文台7月19日晚上7時發出的韋帕路徑圖。（天文台圖片）

天文台視乎3個條件改發9號風球 包括距離及風力變化等

隨着熱帶氣旋韋帕逼近本港，天文台預告周日在凌晨0時20分改發8號風球，並會評估明早是否改發更高的熱帶氣旋警告信號。

根據天文台資料，9號風球全名為「九號烈風或暴風風力增強信號」，二戰後至今共有32個熱帶氣旋需要發出9號風球；10號風球正式稱「十號颶風信號」。

熱帶氣旋韋帕1月19日逼近香港所在的珠江口一帶。石澳下午3時後愈來愈大浪，不過仍有泳客落水。

熱帶氣旋韋帕1月19日逼近香港所在的珠江口一帶。石澳下午3時後愈來愈大浪，不過仍有泳客落水。

熱帶氣旋韋帕1月19日逼近香港所在的珠江口一帶。石澳下午3時後愈來愈大浪，不過仍有泳客落水。

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究竟天文台需要考慮什麼條件？天文台在最新風暴消息中表示，將視乎3項因素︰

1. 韋帕與香港的距離



2. 韋帕會否進一步增強為颱風



3. 本地風力變化



100公里範圍或以內掠過可掛10號風球

首先第一點「韋帕與香港的距離」，若按照天文台的定義，熱帶氣旋距離香港100公里範圍或以內掠過，即屬「正面吹襲」，需要考慮發出10號風球。換言之，當韋帕的預測移動路徑，相當接近本港100公里範圍，便符合天文台對於距離的要求。

天文台7月19日早上預計韋帕翌日增強至颱風級別。（天文台網頁截圖）

天文台7月19日晚上繼續預計韋帕翌日增強至颱風級別。（天文台網頁截圖）

料韋帕周日早上增強至颱風 中心附近最高持續風速130公里

第二點「韋帕會否進一步增強為颱風」，按照天文台預測，韋帕周日早上8時至下午5時達到颱風級別，中心附近最高持續風速達130公里。若天文台的預測準確，即韋帕最低限度已滿足一個條件。

至於第三點「本地風力變化」則沒有確實標準，根據天文台網站，9號風球意思為風力現正或預料會顯著加強。其實2023年熱帶氣旋小犬襲港期間，天文台一度發出9號風球，惟最終測出的風力不達標，只得長洲測風站達到烈風的標準，因此引發社會爭議。

▼2023年10月8日 市民遊客尖沙咀海旁與「小犬」鬥力▼



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前天文台主任︰9號風球僅預警風力是否可能增強至颶風級別

當時前天文台高級科學主任胡宏俊解釋，其實9號風球沒有固定的風力標準，只是預警風力是否可能增強至颶風級別，提示的用途更大。

胡宏俊分析指，小犬曾有數小時往偏北方向移動，一旦眼璧貼近香港，風力有機會達到颶風級別，估計天文台因此發出9號風球。

蒲福氏風級表的詳細資料。（天文台圖片)

颶風風速達每小時118公里或以上

那麼何謂颶風級別？根據天文台對於颶風的定義，即某地點的風力達到「蒲福氏風級表」的12級，即風速達每小時118公里或以上。天文台形容為「海面空氣充滿浪花白沫，巨浪如江河倒瀉，遍海皆白，能見度大受影響」。

綜上所述，若韋帕明日的移動路徑，相當接近本港100公里範圍，同時已增強為颱風，加上測出的風速可能達到颶風級別，天文台便有機會發出9號風球或10號風球。