韋帕風球｜機管局料明日中午前不會有航班離港　一至兩日完全恢復

機管局表示，明日原定有900班航班運作，惟受天氣影響，將有大量取消或延誤；預計明日早上6時至中午前基本上不會有航班離港，需時一至兩日才能完全恢復，由於大量旅客受影響，周一會重新編配航班，疏導旅客，恢復時間屬正常。



今午4時，部份航班延遲啟程或取消，機場人頭湧湧。（許湖洪攝）

今午4時，部份航班延遲啟程或取消，機場人頭湧湧。（許湖洪攝）

今晚仍有航班離港 明日凌晨抵港航班仍降落

機管局機場服務總監楊達榮表示，預計八號風球後，巴士、機場快線、的士服務陸續暫停，機場對外交通完全停頓，直至地面交通陸續恢復。其間，機場10多間食肆和便利店將通宵營業，設立臨時休息區，機場旅客關顧組亦會出動，向旅客提供食水等物資。

此外，機場有超過1000名員工通宵當值，並將開放兩個、共容納400名員工的休息室。他表示，今晚仍會有航班抵港或離港；明日凌晨抵港的航班，在跑道安全下仍會降落。

今午4時，部份航班延遲啟程或取消。（許湖洪攝）

多個航空公司明日取消多個班次

國泰航空表示，原定明早5時至下午6時出發或抵達香港國際機場的航班，將會延遲啟程或取消，團隊現正安排受影響顧客乘搭其他航班前往目的地。香港航空表示，將取消明日19個航班，大部份航班將受到延誤。港航將豁免受影響航班的費用，乘客可於7月22日提出申請，9月30日完成行程。

香港快運則表示，41個航班將取消，已通知受影響旅客，將作出彈性票務安排；如有任何更改，會在網頁公布。大灣區航空表示，明日會有一個航班需取消，其他要延遲出發；原定7月20至21日出發的旅客，可於7日內更改機票；7月20日出發的旅客可作退票安排，相關費用可被轄免。