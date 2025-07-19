韋帕風球｜多航班取消、部份提早3小時　旅客頻撲趕登機：有啲亂

【韋柏／打風／HK0／天文台／颱風／1號風球／ 3號風球／8號風球／國泰航空／航班安排】熱帶風暴韋帕（Wipha）逼近本港，天文台將於明日（20日）凌晨12時至2時改發八號熱帶氣旋警告信號，各航空公司宣布延遲啟程或取消部份航班。

機管局宣布，明日（20日）早上6時後至中午前將不會有客機升降，目前預計大約有8至10班長途客機會在周日早上降落香港。

國泰航空、香港航空、香港快運及大灣區航空等相繼宣佈取消多班航班。



今午4時，部份航班延遲啟程或取消，機場人頭湧湧。（許湖洪攝）

記者今午4時到訪機場，可見至少6個航班取消，涉及前往上海、杭州及昆明等航班；另有至少12個航班延遲啟程，其中香港航空一班前往海口的航班原定下午4時55分啟程，現預計延至晚上8時40分；國泰航空一班前往北京的航班原定下午5時45分啟程，現預計延至晚上8時30分。

今午4時，部份航班延遲啟程或取消。（許湖洪攝）

參加研學團的Bessie表示，原定今日傍晚6時40分乘坐前往愛爾蘭的航班，惟未知航班會否延誤或取消，她感到擔心，「驚今晚搭唔到」。她說特地再提早多半小時到機場，現時只能等待航空公司通知；若航班取消，她打算在機場逗留一晚。

由東莞來港轉乘飛機的李先生準備到越南工作，他指已不斷留意航班情況，也知道香港打風，但由於航班在晚上8時多登機，預料可以順利上機，但若果真的取消，就唯有在機場再搜尋其他可以轉成至越南的航班，最壞情況在機場逗留一晚。

參加研學團的Bessie表示，原定今日傍晚6時40分乘坐前往愛爾蘭的航班，惟未知航班會否延誤或取消，感到擔心。（許湖洪攝）

由東莞來港轉乘飛機的李先生，準備到越南工作，他指已不斷留意航班情況。（許湖洪攝）

黃先生原定到巴黎轉機，他表示原本航班AF 185編排在晚上10時多起飛，但是突然通知提早3小時，改於晚上7時20分起飛。他指航班提早應該是因應颱風，但安排上「有啲亂」，唯有立即來到機場、辦理登機。

黃先生原定到巴黎轉機，他表示原本航班AF 185編排在晚上10時多起飛，但是突然通知提早3小時，需要7時20起飛。他指航班提早應該是因應打風，但是安排上面「有啲亂」。（許湖洪攝）