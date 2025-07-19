韋帕風球｜大埔一田超市多人掃貨　有居民花千元儲糧兼買榴槤迎風

熱帶風暴韋帕（Wipha）逼近本港，天文台公布會在明日（20日）凌晨零時至2時改發8號風球。今日中午位於大埔超級城的一田超市，有不少市民提前在颱風來臨前掃貨，現場大排長龍。有居民花約1,000元掃貨，包括買湯丸、榴槤等度過颱風日。另外，有人連續兩日購買急凍肉類及海鮮儲糧。但有市民稱，為避免浪費，加上現時購物便利，故不會特地囤積食物。



今日（19日）中午大埔超級城一田超市，有不少居民來掃貨，現場大排長龍。（洪芷菁攝）

今日（19日）中午大埔超級城一田超市，有不少居民來掃貨，現場大排長龍。（洪芷菁攝）

熱帶風暴韋帕（Wipha）逼近本港，天文台公布會在明日（20日）凌晨零時至2時改發8號風球。今日中午位於大埔超級城的一田超市，有不少居民來掃貨，現場大排長龍，共三條隊伍輪候付款，每條至少延伸至約20米長。

大埔街坊關先生和妻子今日一起來購置糧食，他稱已買了豬腳、雞蛋、麵包、蠔豉等。另外，太太會再到超市購買湯丸、榴槤等，料花費約1,000元。他表示，因颱風將至，故會比平時多購買一些食品。

另一位居民梁太表示，昨日已預先購買了糧食，包括肉類，並存放在冰箱急凍。她今日再到超市購買急凍海鮮，兩日共花費數百元。

另外，有人稱因害怕浪費，不會特地囤積食品。居民陳女士表示，今日到超市買了米、橄欖油、急凍雞肉和午餐肉罐頭等，大約花費近300元。她稱不擔心颱風期間無法購買糧食，因為不少超市及餐廳都會照常營業，不同於以往會關門，而她早前已購買了一些急凍食品，故不會擔心糧食不足，亦不會一次性購買許多食品，「𠵱家方便過以前好多」。

她續指，過往颱風來臨，未料超市繼續營業，囤積太多食物，導致不少食物過期腐壞而浪費。她表示，現時颱風來臨，「最多都係預一餐」，不會再如以往囤積食物。