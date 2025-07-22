大暑天氣｜今日最高30度　間中有驟雨狂風雷暴　初時雨勢有時較大

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】今日（7月22日）為二十四節氣的「大暑」，熱帶氣旋韋帕的外圍雨帶，正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大；氣溫介乎26至30度。吹和緩至清勁東南風，初時離岸間中吹強風，海有湧浪。



天文台展望，明日（23日）仍有驟雨。隨後兩三日驟雨逐漸減少 ，日間部分時間有陽光及酷熱。



圖為截至7月22日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月20日 天文台改發10號風球▼



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廣闊低壓槽影響 未來一兩日有驟雨雷暴

天文台指出，熱帶氣旋韋帕會在今日橫過北部灣並移向越南北部，但一道廣闊低壓槽仍會在未來一兩日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。預料接近周末廣東沿岸風勢微弱，日間酷熱，而一股西南氣流會在下周初影響沿岸地區。此外，一個廣闊低壓區會在未來一兩日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

在上午5時，韋帕集結在河內之東南偏東約170公里，預料向西南偏西移動，時速約10公里。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月22日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月20日 天文台改發9號風球▼



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至下周三均有驟雨 周五及周六酷熱達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（23日）至下周三（30日）均有驟雨，其中明日及周四（24日）均有雷暴。明日料大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，介乎27至31度。周五（25日）及周六（26日）部分時間有陽光，日間酷熱達33度，稍後局部地區有驟雨。

下周日（27日）至下周三均大致多雲，有幾陣驟雨。下周日及下周一（28日）日間短暫時間有陽光，介乎28至32度。 下周二（29日）及下周三料介乎28至31度。