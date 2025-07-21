拆局｜十日內兩度「超前部署」高下互見　陳國基扳回一城？

由政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會，最近在十日內兩次為應對極端天氣而展開「超前部署」。相比起7月9日因預估熱帶氣旋「丹娜絲」殘餘而決定「超前停課」，但卻引發爭議，上周末為應對颱風「韋帕」而作出的防災及應急部署廣受輿論肯定。陳國基今日亦在社交平台發文讚揚各部門工作「成功減低風暴對本港造成的破壞」。



兩次超前部署最明顯的差別在於分別涉及暴雨與颱風。陳國基為「超前停課」解畫時，亦承認在現今科技下颱風走勢有較大可預測性，暴雨帶則千變萬化，越早預測誤差越大。多位立法會議員認同，面對極端天氣，有必要超前部署，但有議員再度提醒，在部署時要考慮如何將公眾影響減至最低。說到底，部署既要「超前」，亦要「科學」。



颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（廖雁雄攝）

「韋帕」未釀嚴重破壞 陳國基：政府展現高效應協作

颱風「韋帕」在昨日（20日）為帶來今年首個10號風球。特區政府早在上周五（7月18日）已因應天文台對風暴路徑的預測，實行「超前部署」，陳國基主持應對極端天氣跨部門督導委員會會議，協調各部門作充分準備和部署，各緊急救援部隊，以及運輸署、發展局、渠務署、土力工程處、屋宇署、路政署、民政事務處等部門全面準備。

颱風吹襲期間，各部門對於塌樹、水浸等情況都及時處理，針對颱風走向及交通安排，亦提前向公眾發出預警。陳國基今日在社交平台發布貼文表示，「超前部署」成功減低風暴對本港造成的破壞，並迅速恢復城市運作，展現政府團隊高效協作與應變能力。

議員紛讚救災表現 葉劉：若在英美發生，恐要數星期處理

昨日有許多立法會議員落街道視察及幫手，例如新民黨主席葉劉淑儀在社交網頁表示在堅尼地道一帶遇到塌樹，不過今日路面塌樹或殘枝已全數清除，讚揚個部門高效率工作，表示「相關情況出現在英美等地，相信幾個星期仍未能妥善清理。」

新民黨議員何敬康接受《香港01》訪問時，亦表示這次「超前部署」非常成功。何敬康在「超前停課」引起爭議之後曾分析，市民之所質疑，源於政府發佈訊息太「實牙實齒」，他當時建議督導委員會應先作預警，而非過早決定停課。

葉劉淑儀在社交網頁發文稱讚政府部門應對颱風「韋帕」的表現。

應對極端天氣督導委員會在7月9日作過另一次「超前部署」，因應氣象預測顯示熱帶氣旋「丹娜絲」殘餘可能帶來暴雨，除了協調各部門防災外，亦提早於7月10日中午「超前決定」所有學校在7月11日停課。然而，7月11日早上全港近乎零雨量，令這次超前停課決定備受爭議。

當天原是全港許多中小學舉行結業禮或畢業禮的日子，停課決定不僅令重要儀式被迫延期甚至取消，還影響一些家庭暑期外遊計劃。陳國基事後解畫稱停課決定由其拍板，秉持「寧安全、莫後悔」的原則。但他同時承認，以現時科學技術，暴雨仍無法像風暴般準確預測。

何敬康：部署難免產生輿論 應盡量避免為市民製造不便

行政長官李家超上周二見記者時稱，應對極端天氣督導委員會「超前部署」原則是將風險減到最低，形容委員會應對統籌各部門部署是絕對正確的做法。至於停課決定，李家超指聽到社會不同意見，會總結經驗，以後作決定時會通盤考慮。

何敬康今日接受《香港01》訪問時表示，「超前停課」引發不滿只因撞上重大日子，若平日停課「市民都歡迎」。他肯定近年來政府應對極端天氣的部署能力有所加強，同時亦再補充，天氣變化亦越來越莫測，任何極端天氣決定都會產生輿論聲音，希望政府能「盡量不要為市民製造不便」。以及留意受極端天氣影響的活動及地區，及早防範和部署。

江玉歡：部門協同順暢 以減低市民影響為首務值得稱讚

選委界江玉歡亦認為「今次很暢順」。她認為，今次打風在週末，不能與上次直接比較。她在昨日下午5時左右出街，看到因為超前部署，各部門都「緊張了好多」，協同順暢，例如塌樹後有警車開路。她讚揚各部門「以減低市民影響為首務值得稱讚」，特別表揚渠務署「應對很足夠」。

江玉歡又表示，每逢颱風都會有很多塌樹案例，她質疑平日樹木的檢查、修剪是否足夠，及種新樹時是否有考慮過倒塌風險。她敦促政府平日多做考察，利用模型預計倒塌概率，防止意外。