颱風韋帕｜元朗信芯園花海變汪洋　數萬棵向日葵盡毁

風韋帕襲港期間，天文台曾掛起10號風球，除造成至少33人受傷、逾700宗塌樹報告、7宗水浸個案，也造成不少農田當殃。位於元朗的信芯園農莊周一（21日）於社交平台發文，顯示上周才盛開的向日葵花海，已在風暴中慘被浸毁。園方形容遭受重創，同時宣布暫時休園一個月。



圖為元朗信芯園的向日葵花海，在風災前後對比。（信芯園農莊Facebook圖片）

▼向日葵花海盡毁▼



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上周才發帖公布盛開 「今次人咁高」

信芯園被譽為賞花聖地，四季都有不同的花卉供觀賞，當中以數萬棵向日葵花海最為聞名。園方上周三（16日）才在Facebook發帖，稱當日向日葵「已開100%、今次人咁高，大家把握時間快快來啦」。園方翌日再發多張圖片，提醒「下星期又下雨了，預計維持7天左右」。

短短幾日後，信芯園周日（20日）展示畫面，只見在韋帕襲港期間，向日葵花田已變成一片汪洋，原本「人咁高」的向日葵被洪水沒頂。園方周一表示，「所有花都不能要了」。雖然韋帕已遠離，但花田的水還未完全消退，園方正努力收拾。

最新的圖片顯示，原本的向日葵花海，現在只剩零星花朵、枝葉損毀。此外，信芯園內不少設施亦被狂風吹毁，包括月中才公布完成的新打卡點等。

▼向日葵花海盛放▼



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暫時休園一個月 強調不會灰心

據指出，園方花了三、四個月時間栽種向日葵，經濟損失達6位數。園方表示，原本花海準備於暑假迎接市民，但現時「要令大家失望」。雖然園方稱宣布暫時休園一個月，但強調不會灰心，會繼續努力栽種，「好快會同大家見面」。

另外，漁護署周一表示，據署方初步調查，約300公頃的新界農地受颱風韋帕影響。受颱風韋帕影響而導致嚴重損失的本地農戶，可於周二（22日）起至本月30日期間，向漁護署申請緊急救援基金。