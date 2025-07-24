酷熱天氣｜今日有一兩陣驟雨　日間達33度　稍後局部地區有雷暴

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。天文台預測，本港今日（7月24日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴；吹輕微至和緩東至東北風。於上午6時45分，天文台發出酷熱天氣警告。



天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光及幾陣驟雨，周五（25日）及周六（26日）天氣酷熱。下周初驟雨較多。



圖為截至7月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月10日 天文台總部錄得35.6度▼



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料竹節草與港保持超過600公里距離

天文台指出，位於呂宋海峽以東的熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，命名為范斯高。位於呂宋北部附近的低壓區昨日亦逐步增強為熱帶風暴，並命名為竹節草。

竹節草位於本港800公里範圍內，按照現時預測，竹節草會在未來一兩日於呂宋北部徘徊並逐漸增強，隨後大致移向台灣以東海域。預料竹節草會一直與香港保持超過600公里距離，對本港直接威脅不大。

在上午6時，熱帶風暴竹節草集結在馬尼拉之西北約360公里，預料向南緩慢移動，於呂宋北部徘徊。同時，熱帶風暴范斯高集結在沖繩島以南約300公里，預料向西北移動，時速約22公里，大致移向琉球群島一帶，隨後移向中國東南沿岸。

廣闊低壓槽料下周中後期移向華南沿岸

天文台指出，廣東地區未來一兩日風勢微弱，日間酷熱，高溫觸發的驟雨亦影響該區。一道廣闊低壓槽會在未來數日為南海中北部帶來驟雨及雷暴。

周末期間或有另一個低壓區。預料該廣闊低壓槽會在下周中至後期向北移向華南沿岸並為該區帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月24日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周五均有驟雨 下周二起連日有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（25日）至下周五（8月1日）均有驟雨，其中明日及周六（26日）日間酷熱，均介乎28至33度，明日稍後局部地區有驟雨及雷暴。

下周日（27日）及下周一（28日）有幾陣驟雨，下周日最高32度，周一回落至31度。下周二（29日）至下周五均介乎27至30度，其中下周二至下周四（31日） 大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴；下周五（31日）仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。