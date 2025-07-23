打風｜3風並立？天文台：海南島附近周末或有低壓區形成向東移

【范斯高／竹節草／打風／天文台／hko／颱風／風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕周日（20日）為香港帶來一次10號風球後，南中國海至菲律賓以東海城現時變成熱帶氣旋孕育場，范斯高（Francisco，美國提供名稱）及竹節草（Co-may，越南提供名稱）今日（23日）都增強為熱帶風暴，料將雙旋共舞。



天文台今晚指出，部分電腦模式預料在周末前後，會有另一個低壓區在海南島附近形成，並向東橫過南海北部，即掠過香港以南海域，成為這個「季風旋渦」內第三個熱帶氣旋。如果這個情境實現的話，屆時廣東沿岸驟雨較多，反之該區天色會較為明朗。



7月23日早上11時的衛星雲圖顯示，由中南半島至菲律賓以東的西北太平洋都有對流雲團發展，包括中南半島上熱帶氣旋韋帕的殘餘，同屬一個大型的「季風渦旋」。（天文台圖片）

▼7月20日 颱風韋帕10號風球下市民遊客追風 ▼



+ 19

大型「季風渦旋」內有對流雲團發展 韋帕殘餘集結中南半島

天文台科學主任（黃逸雋 麥佩緹 范文熙 黃家興）今日發表新一篇題為「東一隻、西一隻？」的《天氣隨筆》，提到過去兩三日，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴影響廣東沿岸，而昨晚（22日）的大驟雨更為本港廣泛地區帶來超過40毫米雨量，天文台一度需要發出黃色暴雨警告。

從今早（23日）的衛星圖像顯示，由中南半島至菲律賓以東的西北太平洋都有對流雲團發展，包括中南半島上熱帶氣旋韋帕的殘餘，同屬一個大型的「季風渦旋」。

衛星雲圖顯示，由中南半島至菲律賓以東的西北太平洋都有對流雲團（紅色）發展，包括中南半島上熱帶氣旋韋帕的殘餘，同屬一個大型的「季風渦旋」。（天文台圖片）

「季風渦旋」盛夏限定 可以有數個旋轉中心

天文台解釋，季風渦旋是與西南季候風相關的廣闊低壓區，通常在盛夏時間出現，而且在這廣闊低壓區內可以有數個旋轉中心，對流雲團會圍繞旋轉中心發展。在適當的條件下，這些對流雲團可能會發展成熱帶氣旋。

熱帶氣旋范斯高大致移向琉球群島一帶

天文台又指，在影響南海北部至菲律賓對出海域的廣闊低壓槽中，現時已有對流雲團集中於數個旋轉中心發展。其中，在呂宋海峽以東的西北太平洋上的對流雲團已經發展成一個熱帶氣旋，並於今早命名為范斯高，預料向西北移動，時速約22公里，大致移向琉球群島一帶，隨後移向中國東南沿岸。

熱帶風暴范斯高7月23日下午14時集結在香港以東約1,670公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

另一熱帶風暴竹節草集結在香港東南800公里內

文章指根據現時最新電腦模式預測，現時在呂宋北部附近的另一個熱帶氣旋，會在未來一兩日於該區徘徊。由於高空輻散良好，配合西南季候風的充沛水汽輸送，該熱帶氣旋有機會繼續增強，但由於其環流較為細小，隨後有機會受范斯高所牽引，移向東北移至台灣以東海域。雖然該熱帶氣旋初時位於本港800公里範圍內，但預料一直與香港保持超過600公里距離，對本港天氣沒有直接影響。

該熱帶氣旋在今晚已增強為熱帶風暴，並命名為竹節草，在晚上20時集結在香港之東南約710公里，中心附近最高持續風速每小時65公里，預料向南緩慢移動，於呂宋北部徘徊強，隨後會大致移向台灣以東海域。

▼7月20日 颱風韋帕10號風球下杏花邨驚濤拍岸 ▼



+ 16

熱帶風暴竹節草7月23日晚上20時集結在香港之東南約710公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

呂宋附近的熱帶風暴竹節草的路徑概率圖。（天文台圖片）

韋帕已減弱為低壓區並終結

為港帶來10號風球的熱帶氣旋韋帕，今早移至越南河內一帶並減弱為低壓區，韋帕正式終結。

前為熱帶氣旋韋帕的低壓區，7月23日早上8時集結在香港之西南偏西約1,130公里，中心附近最高持續風速每小時40公里。（天文台圖片）

+ 10

日本和英國電腦模式料海南島附近有低壓區形成

不過文章指出，日本和英國電腦模式預料在周末期間，會有另一個低壓區在海南島附近形成，並向東橫過南海北部。天文台指如果這個情境實現的話，屆時廣東沿岸驟雨較多，否則該區天色會較為明朗。歐洲人工智能模式AIFS及另一個工智能模式「風鳥」則未見預測會有低壓區形成。

文章指對流雲團之間會互相牽引，亦會爭奪發展所需的水汽資源，此消彼長，變數頗多，而電腦模式對準確預測這類多個中心的低壓系統仍有限制，現時預測仍有相當分歧。

有電腦模式預料在週末期間會有另一個低壓區在海南島附近形成，並向東橫過南海北部，惟不同模式的預測仍有相當分歧。（天文台圖片）

天文台表示，會密切監察及評估各個對流雲團的動向及發展。根據現時評估，預料星期五及星期六本港部分時間有陽光及有幾陣驟雨，日間酷熱。而隨著廣闊低壓槽逐漸北移靠近廣東沿岸，下週初驟雨較多。