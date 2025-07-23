雙風｜「范斯高」天文台預測路徑周日或踩界　另一風今日悄悄入界

【hko／天文台／打風／颱風／風球／移動路徑／熱帶氣旋】韋帕颱風為香港周日（20日）帶來一次10號風球，下周日（27日）或再有熱帶氣旋「踩」入香港800公里範圍。香港天文台今日（23日）稱，現時位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋范斯高會在未來一兩日大致移向琉球群島一帶，隨後移入中國東南沿岸。根據天文台預測路徑，范斯高未來一兩日會維持熱帶風暴級別，到下周日移至台灣東北面後，將貼近香港800公里範圍界線，但料對香港威脅不大。



同一時間，天文台中午發特別天氣提示指，呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內，而按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來一兩日於呂宋北部徘徊並逐漸增強，隨後大致移向台灣以東海域。



天文台預料該熱帶氣旋會一直與香港保持超過600公里距離，對本港直接威脅不大。本港未來數日部分時間有陽光及有幾陣驟雨，星期五及星期六天氣酷熱。



天文台7月23日中午發特別天氣提示指，呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。

內地中央氣象台消息，位於菲律賓以東洋面的熱帶擾動於昨日（22日）下午5時發展為熱帶低氣壓，今早8時，颱風（香港天文台級別暫為熱帶風暴）「范斯高」生成，預計將以每小時15至20公里的速度向北偏西方向移動。

香港天文台今日（23日）稱，現時位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋范斯高會在未來一兩日大致移向琉球群島一帶，隨後移入中國東南沿岸。（天文台網頁）

「范斯高」大致移向琉球群島一帶

香港天文台今早表示，位於呂宋海峽以東的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「范斯高」。在上午10時，范斯高集結在沖繩島之東南偏南約670公里，預料向西北移動，時速約22公里，大致移向琉球群島一帶。

呂宋附近低壓區增強為熱帶低氣壓 天文台：對本港直接威脅不大

天文台中午發特別天氣提示指，呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內，而按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來一兩日於呂宋北部徘徊並逐漸增強，隨後大致移向台灣以東海域。

天文台預料該熱帶氣旋會一直與香港保持超過600公里距離，對本港直接威脅不大。本港未來數日部分時間有陽光及有幾陣驟雨，星期五及星期六天氣酷熱。