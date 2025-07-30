天氣｜今日有驟雨狂風雷暴　早上局部雨勢較大　未來數日天氣不穩

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】與廣闊低壓槽相關的驟雨正影響廣東及南海北部。天文台預測，本港今日（7月30日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上部份地區雨勢較大，日間最高氣溫約31度；吹和緩西至西南風，離岸風勢間中清勁。天文台展望，未來兩三日天氣仍然不穩定，間中有驟雨及雷暴。



圖為截至7月30日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月29日 天文台發出今年首個黑色暴雨警告▼



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本周後期炎熱 周末至下周初天氣不穩

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在今日繼續為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。受西南氣流影響，本周後期該區天氣炎熱，但仍有驟雨。隨著西南氣流轉趨活躍及高空擾動影響，周末至下周初廣東沿岸天氣不穩定。

此外，熱帶氣旋竹節草會在今日移向華東沿岸一帶。在上午5時，熱帶風暴竹節草集結在上海之東南約200公里，預料向西北移動，時速約15公里。

圖為截至7月30日凌晨2時00分，天文台對竹節草的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月30日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月29日曾發黑色暴雨警告 環翠停車場水深及膝▼



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至下周四均有驟雨 下周日至周二有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（30日）至下周四（8月7日）均有驟雨，其中至下周二（8月5日）均有雷暴。明日（31日）至周六（8月2日）均大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。其中明日及周五（8月1日）料介乎28至32度，周六最高31度。

下周日（8月3日）至下周二均多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，均介乎26至30度。其中，下周日及周一（4日）雨勢有時較大。下周三（6日）及下周四仍有幾陣驟雨，短暫或部份時間有陽光。