周末出遊注意　西南氣流及高空擾動夾擊　天文台料有幾陣狂風雷暴

【明天的天氣／hko／天文台／周末天氣／北上注意／暴雨警告／紅雨／黑雨】天文台今日（7月31日）指出，一道廣闊低壓槽會在明日( 8月1日）繼續為華南沿岸帶來驟雨及雷暴，預測有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴；隨着西南氣流轉趨活躍及受高空擾動影響，周未至下周初廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴，尤其是下周日及一（8月3及4日）最差，料有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。



▼7月29日 「黑雨」多區水浸▼



7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。柴灣道迴旋處再次水浸，有的士司機冒險涉水而行。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號，渠務處工人在水浸黑點柴灣道迴旋處疏導積水。（廖雁雄攝）

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明天的天氣：早上局部地區有雷暴 日間部分時間天色明朗

天文台預測受廣闊低壓槽會影響，一股炎熱的西南氣流亦會影響廣東，預測明日吹西南風4級，間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，日間部分時間天色明朗，市區氣溫最高32度。

天文台7月31日下午4時半新九天天氣預報，料未來五日天氣不穩，幾陣狂風雷暴。（天文台圖片）

九天天氣預報顯示，隨着西南氣流轉趨活躍及受高空擾動影響，周六（8月2日）起天色甚差，預測周六大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。

到了下周日（8月3日）吹西南風4至5級，高地間中6級；多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。下周一（8月4日）也是多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，乭能比周日天氣更差。到下周二（8月5日）仍然多雲，不過料間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，但預測雨勢有時較大。

7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

高空反氣旋重來 下周四「立秋」後反升溫

天文台預料高空反氣旋會在下周中後期覆蓋華南沿岸，該區驟雨逐漸減少，日間天氣酷熱，預測下周三（8月6日)下午部分時間天色明朗，其後三日部分時間有陽光，氣溫也逐步回升，下周四（8月7日)為二十四節氣「立秋」，天文台預測其後氣溫不降反升，下周五及六（8月8及9日)市區最高33度，屬酷熱級別。